SEK-Einsatz im Maßregelvollzug: Patient verbarrikadiert sich im Bad

Brandenburg/H

Ein Patient des Maßregelvollzugs in Brandenburg an der Havel hat sich am Freitagvormittag in einem Badezimmer verbarrikadiert und einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Der Mann war mit einer Glasscherbe bewaffnet. Das sagte Brandenburgs Polizeisprecher Daniel Keip auf Anfrage der MAZ.

SEK überwältigt den Mann

„Es musste von einer Eigengefährdung ausgegangen werden“, erklärte Keip das Großaufgebot der Polizei. Spezialeinsatzkräfte (SEK) aus Potsdam und Polizisten aus Brandenburg an der Havel waren nach seinen Angaben gegen 9.30 Uhr auf das Gelände der Asklepios-Klinik vorgerückt. Sie konnten den 23-Jährigen schließlich überwältigen. „Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand“, berichtete Keip. der Patient habe sich vorher lediglich leichte Hautabschürfungen zugezogen.

Patient soll der Gewalttäter vom Rastplatz Michendorf sein

Dem Vernehmen nach soll es sich bei dem 23-Jährigen um den Mann handeln, der erst in der vorigen Woche an der Autobahnraststätte Michendorf einen SEK-Einsatz ausgelöst hatte. Damals hatte der mit einem Gewehr Bewaffnete gedroht, „viele Menschen zu erschießen“ und eine Sprengstoffexplosion auszulösen. Polizisten hatten den Mann mit mehreren Schüssen verletzt. Dieser hatte noch einen Polizeihund mit Messerstechen lebensgefährlich verletzt.

Polizeisprecher Keip wollte die Identität des Mannes jedoch nicht bestätigen. „Ich kann nur sagen, dass der Patient vorläufig im Maßregelvollzug untergebracht ist“, sagte er. Es gebe noch kein Urteil gegen den Mann. „Mehr können wir aus Persönlichkeitsrechten nicht sagen“, erklärte er.

Von Hermann M. Schröder