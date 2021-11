SEK-Einsatz in Wusterwitz: Polizei ermittelt gegen ehemaligen Bürgermeister Frank Geue

Wusterwitz

Ein mutmaßliches Ehedrama erschüttert die Wusterwitzer. Kurz nach zehn Uhr rücken mehrere Einsatz- und Spezialkräfte der Polizei und das SEK in der Ernst-Thälmann-Straße an. Sie halten vor einem Einfamilienhaus, durchsuchen das Grundstück und dann das Innere des Objekts.

Zur Galerie Ein mutmaßliches Ehedrama erschüttert die Wusterwitzer. Der ehemalige Wusterwitzer Bürgermeister Frank Geue spricht von einem Missverständnis, die Ermittlungen dauern an.

Verdacht der akuten Gefahrenlage

„Wir haben eine akute Gefahrenlage und den Verdacht, dass auch Waffen dabei eine Rolle spielen“, sagt Polizeisprecher Heiko Schmidt. Die Beamten sperren die Straße ab, niemand kommt mehr durch.

Wenige hundert Meter entfernt beobachten Dutzende Wusterwitzer die Lage. „Wir haben hier schon viel erlebt, aber noch nie einen so großen Polizeieinsatz. Das ist spannender als jede Netflix-Serie und quasi CSI Wusterwitz“ sagt Zuschauerin Rita Bertram (Name geändert).

Gerüchte um einen Ehestreit

Sie unterhält sich mit ihrer Freundin Daniela, beide Frauen wollen ihren richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Hier in Wusterwitz kennt jeder jeden, dieser Fall ist der Hammer und dramatisch. Es soll sich um den ehemaligen Bürgermeister Frank Geue handeln. Er hatte wohl eine jüngere Freundin und wollte seine Frau verlassen. Was da alles dran ist, wird sich noch zeigen“, sagt Daniela B.

Bislang ist klar, dass es wohl zu einem Streit zwischen Frank Geue und seiner Ehefrau Birgit kam, die im Gemeindebüro des Kirchenkreises Elbe-Fläming als Sekretärin arbeitet.

Eine weitere Zeugin gibt der MAZ per Whatsapp einen Hinweis, nachdem sich Frank Geue im Zimmer mit Waffenschrank eingeschlossen haben soll. „Er hat wohl eine neue, deutlich jüngere Freundin, mit der er glücklich werden möchte. Deshalb sollen seine Frau und sein Sohn bis Jahresende ausziehen, damit das Haus verkauft werden kann. Die Konten hat er angeblich auch leer geräumt“, sagt sie, will ihren Namen aber auch nicht nennen.

Sorge um die Freundin

Eine Anwohnerin schaut besorgt in Richtung des Einfamilienhauses, wo noch ein Notarztwagen und Polizeibeamte stehen. „Hoffentlich geht es meiner Freundin gesundheitlich gut. Die beiden hatten doch mehrere Kinder zusammen, ich verstehe das nicht. Das ist schon schockierend“, sagt eine Anwohnerinund verschwindet schnell in ihr Haus.

Amtsdirektor ist überrascht

Amtsdirektor Michael Hase macht sich am Tatort ein Bild und sprach mit den Beteiligten. Er betont, dass Frank Geue noch am Vormittag im Amt war und sich laut Mitarbeitern ruhig verhielt. Kurze Zeit später rückten die Polizisten und das Spezialeinsatzkommando an, denn Frank Geue ist Sportschütze und besitzt mehrere Waffen, die in seinem Haus liegen. „Wenn wir den Verdacht haben, dass eine Gefahrenlage durch Waffen hervorgerufen werden kann, alarmieren wir das SEK“, sagt Polizeisprecher Heiko Schmidt.

„Die Polizei hat richtig gehandelt, Sicherheit geht immer vor. Lieber ein Einsatz, der sich als unnötig herausstellt, als es später andersherum festzustellen“, sagt Amtsdirektor Michael Hase.

Er zeigt sich überrascht, weil er das Ehepaar kennt. „Ich habe beide als nette und freundliche Menschen kennengelernt“, sagt er.

Ermittlungen dauern an

Frank Geue war ab September 2019 Bürgermeister von Wusterwitz und wurde im August 2020 abgewählt. Danach besuchte er immer mal wieder die Gemeindevertretersitzungen in der Kulturscheune, suchte aber nicht mehr so häufig die Öffentlichkeit. Frank Geue war auf mehrfache MAZ-Nachfrage nicht erreichbar.

Polizisten konnten ihn im Einsatz dazu bewegen, gemeinsam mit den Beamten aus dem Haus zu gehen. „In einer ersten Befragung gab der Mann gegenüber den Beamten an, dass es aus seiner Sicht keine Gefahrenlage gab, dieser Eindruck aber möglicherweise aufgrund eines Kommunikationsfehlers entstanden sein könnte“, schreibt Polizeioberkomissar Oliver Bergholz.

Daraufhin wurde der Polizeieinsatz beendet und die Verkehrssperrung aufgehoben. „Aber bloß, weil eine Seite das behauptet, ist der Verdacht der Bedrohungslage damit nicht hinfällig“, sagt Bergholz der MAZ. Die Kriminalpolizei prüft deshalb die Hintergründe und ermittelt weiter.

Von André Großmann