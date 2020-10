Brandenburg an der Havel - SOS-Kinderdorf in Brandenburg an der Havel sucht Kürbisse für Halloween

Das SOS-Kinderdorf in Brandenburg an der Havel bittet um Kürbisspenden. Beim jährlichen Kürbisfest der Einrichtung soll daraus Halloween-Deko und Suppe werden. Den Kindern und Jugendlichen steht in diesem Jahr ein besonderes Fest bevor.