SOS: Wie ein ganzes Kinderdorf aufgemöbelt wird

Brandenburg/H

Alles wird neu im SOS-Kinderdorf am Johannisburger Anger: Die acht Familienhäuser sind mittlerweile zu klein für die „Familien“: Bis zu sechs Kinder werden von jeweils einer Familienmutter beziehungsweise einem Familienvater als ständige Bezugsperson rund um die Uhr betreut.

Ein kleines Kinderdorf Das SOS-Kinderdorf Brandenburg entstand 1996 mit Hilfe der Horst-Flakowski-Stiftung. Mit knapp drei Hektar Fläche ist es das kleinste aller Kinderdörfer, im Westen haben sie bis zu 15 Hektar. Acht Familienhäuser reihen sich derzeit aneinander für rund 45 Kinder und Jugendliche. Neben den derzeit fünf Kinderdorf-Familien gibt es weitere Angebote, unter anderem ebenfalls am Johannisburger Anger eine Kindertagesstätte mit 79 Plätzen und einen Kinderhort mit 43 Plätzen (“Kleine Waldgeister“). Zur Verfüngung stehen auch eine Erziehungs- und Familienberatungsstelle, sozialpädagogische Familienhilfe und intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung sowie Wohnen im SOS-Kinderdorf – ein flexibles Familienprogramm, bei dem Eltern mit ihren Kindern bis zu zwei Jahre in der Einrichtung leben können. Matthias Fischer-Kallenberg ist seit viereinhalb Jahren Leiter des SOS-Kinderdorfs Brandenburg.

Für jedes Kind ein Zimmer

Zwischen den Familienhäusern entstehen die Anbauten. Quelle: JACQUELINE STEINER

„Die Häuser haben vier Kinderzimmer. Früher durften wir jeweils zwei Zimmer in jedem Haus doppelt belegen. Das geht heute nicht mehr“, sagt Matthias Fischer-Kallenberg, der das Kinderdorf leitet. Die Bedingungen in der Jugendhilfe haben sich geändert – neben den staatlichen Vorgaben auch die soziale Struktur: Es gibt allenfalls noch kleine Geschwistergruppen, oft unterscheiden sich die Vorgeschichten und Prägungen der Kinder.

Aufstocken wäre zu teuer

Also bekommen sie alle Einzelzimmer. Ursprünglich sollten die Familienhäuser aufgestockt werden. Das wurde nicht genehmigt und wäre auch teuer gewesen. Jetzt bekommen sechs der acht Häuser Anbauten, in denen es jeweils zwei Kinderzimmer, mehr Platz für die Dorfmütter und -väter sowie die Erzieher und Spezialisten, die das Team verstärken.

Beengter Platz zum Bauen

Das Brandenburger Kinderdorf ist das letzte, das bundesweit umgebaut wird. Es ist ja das kleinste, die räumliche Enge ist eine besondere Herausforderung. Für die Anbauten verschwinden die Carports, deshalb muss das Kinderdorf an anderer Stelle Parkplätze nachweisen – insgesamt 22 Stück. Die werden jetzt auf einer Nachbarfläche auf dem Areal von Internationalem Bund und BAS angelegt, das Kinderdorf pachtet weitere 3000 Quadratmeter vom städtischen Liegenschaftsbetrieb GLM.

Zusatzfläche für zweiten Spielplatz

Der Spielplatz wird neu gemacht. Quelle: JACQUELINE STEINER

Auf der neuen Fläche kommen nicht nur die Parkplätze unter, sondern es entsteht auch ein komplett neuer Spielplatz für die älteren Kinder. Auch der bestehende Spielplatz nahe der Straße neben dem Sportplatz wird komplett überarbeitet und an die Bedürfnisse der Jüngeren angepasst, so entstehen beispielsweise Wasserspielplatz und weitere Kletterkurse.

Neue Nutzung für zwei Häuser

Zurück zu den Häusern: Da nur sechs erweitert werden können, gibt es neue Verwendung für die beiden übrigen: Das vorne an der Einfahrt wird umgebaut zu einer heilpädagogischen Einrichtung für die Kinder, die nicht in einen Familienverbund passen. Das andere Haus an der Feuerwehrzufahrt bekommt eine eigene Bestimmung als so genanntes Entpflichtungshaus: Hier ziehen die „Familien“ der Dorfmütter hin, die fünnf bis sieben Jahre vor ihrem Ruhestand stehen. Nach und nach gehen die Schützlinge in die erwachsene Eigenständigkeit, es werden keine neuen Kinder in dieser Gruppe aufgenommen. So entstehen keine festen Bindungen zur Bezugsperson Dorfmutter, die dann mit deren Ruhestand plötzlich gekappt werden müssten.

Umfangreiche Arbeiten

Ein Durchbruch zum Anbau eines Familienhauses. Quelle: JACQUELINE STEINER

Der erste Bauabschnitt mit vier Häusern soll im August fertig sein, der zweite Abschnitt mit weiteren vier Häusern im September 2021 und die kompletten Außenanlagen im Frühjahr 2022. Das ist durchaus sportlich, weil alle Arbeiten bei laufendem Betrieb auszuführen sind. Wegen der größeren Flächenversiegelung muss beispielsweise ein komplett neues Entwässerungssystem her. Die Rigolen reichen nicht mehr aus, müssen durch Mulden ersetzt werden. An den Bestandshäusern sind die mit Zinkblech verkleideten Pultdächer durch pulverbeschichtetes Aluminiumblech zu ersetzen. Einige der durchweg bodentiefen Fenster bekommen eine Brüstung und werden zu „normalen“ Fenstern, damit in den Kinderzimmern mehr Stauraum durch Platz für Sideboards und Regale entsteht.

2,5 Millionen Euro Investition

Auch die Privatbereiche der Dorfmütter und Erzieher werden modernisiert. Die Gebäude erhalten kompletten Vollwärmeschutz. Die Flachdächer der Anbauten werden komplett begrünt. 2,5 Millionen Euro investiert die SOS-Kinderdorf-Gruppe mit Verwaltungssitz in München. Das Geld kommt aus Spenden, aus Förderung und aus den Invest-Anteilen in den Tageskostensätzen.

Ein Dorfvater ist dabei

Matthias Fischer-Kallenberg hat etwas mehr als 50 Mitarbeiter in seinem Team, darunter allein 19 in der nahegelegenen Kita/Hort-Einrichtung. Unter seinen Dorfmüttern ist auch ein „Exot“: Enrico Kozik ist bundesweit einer von nur vier „Familienvorständen“ in den SOS-Kinderdörfern. Er ist mittlerweile seit 13 Jahren dabei, hat schon Familien mit Kindern in der Altersspannbreite von zwei bis 19 Jahren umhegt, aktuell sind die Mädchen und Jungen seiner aktuellen Familie zwischen zehn und 14 Jahren alt.

Von André Wirsing