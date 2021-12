Brandenburg/H

Aus Sicht der SPD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung von Brandenburg an der Havel ist es nach der gescheiterten Beigeordnetenwahl am 22. Dezember „noch immer wichtig, die beiden Kandidaten jetzt als Stadt nicht im Unklaren und die Spitzenfunktionen in der Verwaltung nicht unbesetzt zu lassen“.

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Britta Kornmesser äußert sich gegenüber der MAZ optimistisch, dass am 10. Januar im Ältestenrat eine tragfähige und mehrheitsfähige Lösung gefunden und verabredet wird. Fragen, warum die Wahlen nicht den erhofften Erfolg brachten und andere Fraktionen nicht für die Kandidaten gewonnen wurden, beantwortet sie in Teilen.

Zwei ausgewiesene Experten für Brandenburg an der Havel

Angesprochen auf breite Kritik aus anderen Fraktionen der SVV nimmt Kornmesser Steffen Scheller (CDU) in Schutz und teilt dessen Position. Der Oberbürgermeister habe in der Stadtverordnetenversammlung am 22. Dezember sehr deutlich gemacht, dass die Besetzung der beiden Beigeordnetenstellen für ihn der Auftakt zu einer tiefer gehenden Analyse der Verwaltungsstruktur und einer möglichen Veränderung der Struktur sein soll.

Kornmesser: „Insofern sahen wir es als sinnvoll an, zwei ausgewiesene Experten in Management von Verwaltungen für diesen Prozess an seine Seite zu stellen.“ Denn aus der Analyse hätten sich möglicherweise zwingende Gründe für weitere strukturelle oder personelle Veränderungen ergeben könne.

Hin und Her bei viertem Beigeordneten

Ein gewisses Unverständnis äußert die SPD-Fraktionschefin darüber, dass ein Teil der Stadtverordnetenversammlung diesen Prozess in die SVV ziehen und bereits vor der Besetzung der Rathausposten über die Fragen der Verwaltungsstruktur sprechen will. „Auch ein vierter Beigeordneter wird nun wieder gefordert, gegen den sich noch vor einigen Wochen die Mehrheit aussprach“, wundert sich Kornmesser.

Immerhin ist die SPD zufrieden, dass die Fraktionen, die gegen Thomas Barz (CDU) und Susanne Fischer (SPD) gestimmt haben, beide von Scheller vorgeschlagenen Persönlichkeiten für geeignete und sehr gut qualifizierte Kandidaten halten und dies auch so kommuniziert haben. Die Ablehnung richte sich also nicht gegen die Kandidaten, sondern „maximal gegen das Verfahren und die vorgeschlagene Verwaltungsstruktur“.

Kritik auch am Auswahlverfahren

Da Fraktionen wie die Bündnisgrünen, Linken, Freien Wähler und AfD nicht nur dagegen opponiert, sondern auch das Auswahlverfahren kritisiert haben, stellt sich Kornmesser auch in dieser Frage vor den Oberbürgermeister. Genannte Fraktionen befanden, dass der Rathauschef die Ausschreibung genau auf die beiden Bewerber zugeschnitten habe.

„Beide Vorgeschlagenen waren ganz offenbar die Besten, die sich dem dokumentierten Auswahlverfahren gestellt haben“ betont Britta Kornmesser.

Die Brandenburger Christdemokraten haben sich bisher vornehmlich über ihren Oberbürgermeister zur Sache geäußert.

Von Jürgen Lauterbach