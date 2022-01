SPD KLoster Lehnin will Einheimische bei Bauland bevorzugen

Kloster Lehnin

Andere Kommunen machen es vor. Jetzt könnte Kloster Lehnin mit einer Richtlinie zur Vergabe kommunaler Wohnbaugrundstücke nachziehen. Findet jedenfalls die Fraktion SPD/Baumfreunde/Die Linke in der Gemeindevertretung. Ein entsprechender Antrag ging jetzt an die Verwaltung. Zunächst soll sich der Hauptausschuss am 29. März mit dem Thema beschäftigen. Am 5. April könnte der Gemeindevertretung auf ihrer öffentlichen Sitzung eine Beschlussempfehlung auf den Tisch gelegt werden – wenn das Rathaus mitzieht.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für die Fraktion SPD/Baumfreunde/Die Linke hat Frank Niewar einen Antrag für eine Vergaberichtlinie für kommunale Wohngrundstücke eingebracht. Quelle: Frank Bürstenbinder

Vorbilder in der Region gibt es bereits. Kürzlich verabschiedeten die Gemeindevertreter von Groß Kreutz (Havel) eine entsprechende Richtlinie. Hintergrund: Überall ist die Nachfrage groß und das Angebot knapp. Junge Leute verlassen ihre Heimat, weil Bauland Mangelware ist. Dazu sollte es erst gar nicht kommen, findet der Fraktionsvorsitzende und Lehniner Ortsvorsteher Frank Niewar (SPD). „Der Wegzug der jüngeren Bevölkerungsschicht soll verhindert und der Rückzug ehemaliger Familien gefördert werden“, heißt es unter anderem in der Begründung zum Antrag.

Feuerwehr bringt Punkte

Wie schon in Groß Kreutz (Havel) können sich die Initiatoren vorstellen, dass unter anderem ehrenamtliches Engagement bei der Feuerwehr und in Vereinen bei einem Punktesystem besonders berücksichtigt wird. Vergabekriterien könnten auch lange Ortsansässigkeit, Kinder und junge Familien sein. Die Fraktion hat in ihrem Antrag die Gemeindeverwaltung beauftragt eine Vergaberichtlinie zu erarbeiten. „Wir wollen auf diesem Weg Bewerber dabei unterstützen, sich dort einen Lebensmittelpunkt aufzubauen, wo sie aufgewachsen sind“, so Fraktionsvorsitzender Niewar.

Von Frank Bürstenbinder