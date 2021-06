Brandenburg/H

Monatelang haben SPD, CDU und Freie Wähler miteinander gerungen, um eine gemeinsame Rathauskoalition zu schmieden, die ohne die Stimmen der AfD einen Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung (SVV) hat. Sogar die Hauptsatzung wurde geändert, damit jeder der drei Partner einen eigenen Beigeordneten in der Rathausspitze neu besetzen kann. Doch in der Nacht zu Dienstag ist das Projekt implodiert. „Wir steigen aus, ich ziehe meine Bewerbung als Beigeordneter zurück“, sagt Daniel Keip, der Unterbezirksvorsitzende der SPD.

Die Sozialdemokraten fühlen sich von Oberbürgermeister Steffen Scheller und der CDU-Kreisvorsitzenden Dietlind Tiemann getäuscht. Die CDU hatte gegenüber der SPD erklärt, sie müsse einen eigenen Beigeordnetenkandidaten für das Amt des Kämmerers aufstellen, weil Keip nicht die Berechtigung für den höheren Verwaltungsdienst oder das Richteramt habe. Ebenso mangelhaft sei auch die Ausbildung des Kandidaten der Freien Wähler, Uwe Freimuth.

Daraufhin schluckten FW und SPD die Kröte und beschlossen, einen zusätzlichen Beigeordneten mit CDU-Parteibuch einzustellen, der über die geforderte Eignung verfügt. Den präsentierte die CDU auf Vorschlag von Dietlind Tiemann in Form des Vize-Landrats des Landkreises Jerichower Land, Thomas Barz.

Wie sich herausstellte, verfügt Barz sicher über die Eignung für das Amt. Nicht aber über die dafür notwendige Befähigung in Form eines entsprechenden Abschlusses. Den haben andere der 30 Bewerber für die drei Stellen. Dem Rechtsamt der Stadt Brandenburg, das nicht in das Verfahren eingebunden war und ist, fiel die fehlende Qualifizierung sofort auf. Ebenso wie anderen Vertretern der Lokalpolitik nach Bekanntwerden der Bewerbung des CDU-Kandidaten.

Die SPD hatte Scheller bis Montagabend eine Frist gesetzt, in der er nachweisen sollte, dass der CDU-Kandidat womöglich doch über die notwendige Qualifizierung verfüge. „Da kam nichts“, sagt Keip zur MAZ.

Nach längerer Diskussion am Montagabend in der Fraktion fiel die Entscheidung einhellig: Die SPD steigt aus. „Dann muss der Oberbürgermeister mit wechselnden Mehrheiten arbeiten“, sagt Keip. (weitere Informationen in Kürze)

Von Benno Rougk