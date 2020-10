SPD und Linke fordern neues Schulzentrum

Brandenburg/H

Das Fusionieren der beiden Oberstufenzentren soll vermieden, dafür ein neues Schulzentrum mit Bildungsangeboten von Grundschule bis zur gymnasialen Oberstufe neu errichtet werden. Das sehen – fast gleichlautend – zwei unabhängige Anträge der Fraktionen Von Linken und SPD vor, die zur Stadtverordnetenversammlung am 28. Oktober beraten und entschieden werden sollen.

Verwaltungspapier sieht Fusion vor

An diesem Tag will auch die Verwaltung ihre Fortschreibung des Schulentwicklungsplans bis 2025 beschließen lassen. Danach würde das Oberstufenzentrum „Alfred Flakowski“ mit dem Oberstufenzentrum „Gebrüder Reichstein“ in der Thüringer Straße fusioniert. Im leer gezogenen Gebäudekomplex in der Caasmannstraße würde zum kommenden Schuljahr eine neue Oberschule eingerichtet.

Anzeige

Nachsitzen im Rathaus

Linken-Fraktionschef Andreas Kutsche. Quelle: André Großmann

Das wollen die Antragsteller unbedingt vermeiden. Die Linke geht mit ihren Forderungen am weitesten, sie fordert einen kompletten Neuanfang beim Planen der Schulkapazitäten: „Der Schulentwicklungsplan (SEP) 2020/2021 bis 2024/2025 macht deutlich, dass es sich hier um einen Schul(entwicklungs)mangelverwaltungsplan handelt“, sagt Fraktionschef Andreas Kutsche. „Aus unserer Sicht muss die Verwaltung noch nachsitzen und kräftig nachbessern. Aus vielen Fraktionen ist diese Forderung zu vernehmen. Aktuelles Fazit: Nicht bestanden - zur Nachprüfung zugelassen!“

Container für schnellen Bedarf

Der Linken-Antrag sieht unter anderem vor, das Flakowski-OSZ nicht zu schließen, dafür einen Schulzentrums-Neubau zu planen. Kurzfristige Platzbedarfe seien zunächst durch zeitweilige Kapazitäten wie Containerlösungen aufzufangen. Zudem soll es eine umfassende Bedarfsanalyse zu Schulraum an allen Schulen geben: So würden beispielsweise im aktuellen Entwurf Unterrichtsräume ausgewiesen, die den rechtlichen Bestimmungen nicht genügen.

Maximal 28 Schüler pro Klasse

Schulklassen sollten maximal 28 Schüler haben, bei Förderbedarfen solle die Zahl entsprechend reduziert sein. Neu in den Plan aufgenommen werden soll zudem der Ausbau der Havelschule, wo akute Platznot herrscht.

SPD will zwei Jahre Planungszeit

SPD-Fraktionschefin Britta Kornmesser. Quelle: JACQUELINE STEINER

Die SPD will offensichtlich etwas Druck von der Verwaltung nehmen und dieser etwas Zeit geben, die Planungen anzupassen. So soll der zu beschließende Schulentwicklungsplan erst einmal nur bis 2022 gelten, um den Schulbetrieb im laufenden und im kommenden Jahr funktionieren zu lassen.

„Parallel dazu erarbeitet die Verwaltung einen neuen Schulentwicklungsplan für die Jahre 2022 bis 2027, in dem für die komplexen Raumprobleme eine tragfähige und zukunftsorientierte Lösung angeboten wird“, regt Fraktionschefin Britta Kornmesser an.

Sporthalle gehört zum Konzept

Das Flakowski-OSZ werde weiter betrieben, für eine zweizügige Oberschule soll es in Zentrumsnähe eine Übergangslösung geben, bis mittelfristig ein Schulzentrum errichtet worden ist. Zudem soll es – nach Anregung durch den Stadtsportbund – eine neue Zweifelder-Sporthalle geben. Dringend notwendige Erweiterungen an der Havelschule wie an der Krugparkschule seien zu planen und umzusetzen.

Eigene Horte für die Stadt

Zudem könne es nicht angehen, dass mittlerweile Hortkinder aus Schmerzke in Lehnin und Kinder aus Kirchmöser im Wusterwitzer Hort betreut werden – hier solle die Kommune eigene Angebote schaffen.

Von André Wirsing