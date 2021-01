Brandenburg/H

Zu gemeinsamen Anstrengungen für ein Schulzentrum in der Stadt hat die SPD die CDU-Fraktion aufgefordert: „Die CDU in Brandenburg an der Havel hat sich am Freitag für die Schaffung eines Schulzentrums in unserer Stadt ausgesprochen. Man will, so erfährt es die politisch interessierte Welt, ein wirklich digital-modern ausgestattetes Schulzentrum mit Oberschule, Grundschule, Kita, Hort und Sporteinrichtungen schaffen. Die SPD Brandenburg an der Havel unterstützt dieses Ziel ausdrücklich und wird wo immer möglich, bei der Umsetzung dieses SPD-Projektes helfen“, erklärt SPD-Kreischef Daniel Keip.

Schon 2015 gefordert

Immerhin hätten die Brandenburger Sozialdemokraten schon im Sommer 2015 zum damaligen Schulentwicklungsplan der Stadt einen Ergänzungsantrag formuliert, der die Schaffung eines innovativen Schulzentrums in Zentrumsnähe vorsah.

Stadtspitze lehnte damals ab

Und obwohl der SPD-Stadtverordnete und Gymnasiallehrer Udo Geiseler schon damals auf das Beispiel des Schulcampus in Lehnin hinwies, auf die großen Chancen für unsere Bildungslandschaft und auch darauf, dass man 2015 die Weichen für 2020 und darüber hinausstellen könne, sei es der CDU die Mühe der Diskussion nicht wert gewesen, der Antrag wurde abgelehnt. Den nun eingetretenen Sinneswandel begrüßten die Sozialdemokraten deshalb ausdrücklich.

Zukunftsprojekt für die Stadt

„Einmal mehr zeigt sich, dass der ideologische Streit der Vergangenheit die Stadt gelähmt hat. Das müssen wir hinter uns lassen. Wenn nun auch die CDU gute Vorschläge aufgreift, dann kann sie sicher sein: Wir stehen weiterhin zu dem Projekt und werden es nach Kräften unterstützen. Ein modern ausgestattetes Schulzentrum, dass die Möglichkeiten für längeres gemeinsames Lernen eröffnet und unterschiedliche Bildungsabschlüsse bietet, kann das Zukunftsprojekt für die 20er Jahre für unsere Stadt sein“, sagt Keip.

Es geht um die Kinder

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Britta Kornmesser sagt: „Wenn sich die politischen Akteure unserer Stadt auf kommunaler Ebene, im Landtag und im Bundestag gemeinsam für diese Idee einsetzen, dann können wir einen echten bildungspolitischen Leuchtturm schaffen. Die SPD-Fraktion und auch ich persönlich bin bereit, all meine Kraft in dieses Projekt zu stecken. Denn es geht um Zukunftschancen für unsere Stadt und unsere Kinder.“

Von André Wirsing