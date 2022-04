SPD zieht Antrag zu kostenlosem Schülerverkehr in Brandenburg an der Havel zurück

Brandenburg/H

Da hat die SPD-Fraktion wohl die eigene Courage verlassen: Nachdem wochenlang seit Februar ein Antrag der Fraktion in den Ausschüssen zur kostenfreien Schülerbeförderung ab dem Schuljahr 2023/24 diskutiert worden war, hat nun Fraktionschefin Britta Kornmesser in einer E-Mail an das Büro der Stadtverordnetenversammlung das Papier wieder kassiert.

Prüfauftrag bis November

„Maßgeblich hierfür ist die aktuelle Entwicklung auf Bundesebene, wonach der öffentliche Personennahverkehr ab Juni für zunächst 3 Monate mit einem Ticket für jeweils neun Euro seitens der Bundesregierung ermöglicht werden soll. Wir gehen als Fraktion davon aus, dass dadurch auch im Nachgang die Finanzierung des ÖPNV einer Neubewertung unterliegen wird. Im Übrigen sollen in einem Prüfauftrag zum 30. November 2022 unter anderem festgestellte Bedarfe im Schülerverkehr mit möglichen Maßnahmen seitens der Verkehrsbetriebe vorgelegt werden.“

Das geplante Neun-Euro-Ticket würde aber zum großen Teil mit der Zeit der großen Schulferien zusammenfallen, würde also den Schülern aktuell nur wenig nützen.

Eltern zahlen 40 Prozent zu

Nach der bislang geltenden Satzung müssen sich die Eltern an den Fahrtkosten innerhalb der Stadt zu 40 Prozent beteiligen. Dabei hatte die SPD-Stadtverordnete Nicole Näther in der Februarsitzung selbst auf die Unzulänglichkeiten der geltenden Satzungen hingewiesen: So führte sie das Beispiel der Brielower Aue an. Wenn die Kinder beispielsweise auf der nördlichen Straßenseite wohnen, gelte die Schülerbeförderungssatzung vom Landkreis Potsdam-Mittelmark sein. Danach sei das Befördern der Schüler beitragsfrei. Das bedeute, dass ein Kind bei Besuch der Oberschule Nord oder beispielsweise des Brecht-Gymnasiums keine Kosten bezahlen müsse.

Auf der südlichen Straßenseite befinde man sich im Gebiet der Stadt Brandenburg an der Havel. Entsprechend der Schülerbeförderungssatzung der Stadt Brandenburg an Havel würden die Eltern anteilig zur Erstattungspflicht herangezogen.

Unterschiedliche Regelungen

Es gehe auch noch absurder: Wenn man beispielsweise als Wuster Kind eine Schule im Bereich der Gemeinde Groß Kreuz im Ortsteil Jeserig besuchen wolle, dann müssten die vollen Kosten als Brandenburger Bürger bezahlt werden – also nicht nur 40, sondern 100 Prozent. Anders sei es aber, für Eltern von Jeseriger Kindern, die beispielsweise ein Gymnasium in der Stadt Brandenburg als nächstgelegenes Gymnasium besuchen. Die bräuchten keine Beiträge entrichten. Das könne doch auch nicht sein.

„Man sollte im Rahmen der Gleichbehandlung in dieser Region gemeinsam einen Weg finden, um die Schülerbeförderung kostenfrei zu stellen.“

Von André Wirsing