Brandenburg/H

In den letzten Wochen, in denen Josef S. (101) im Februar 1945 als SS-Wachmann im KZ-Sachsenhausen seinen Dienst versah, haben SS-Männer noch einmal besonders viele Menschen erschossen, vergast oder vergiftet.

Dass der Mann, der heute hoch betagt in Brandenburg an der Havel lebt, davon nichts mitbekommen haben soll, ist für den gerichtlichen Sachverständigen Stefan Hördler nicht vorstellbar.

Josef S. aus Brandenburg an der Havel in der 1. Kompanie

Am ersten Prozesstag nach der Weihnachtspause (6. Januar) wird der Historiker deutlich: Josef S. gehörte vom 6. Dezember 1944 bis zum 18. Februar 1945 der 1. Kompanie desSS-Totenkopfbataillons im KZ Sachsenhausen an. Diese Kompanie habe Postenketten gestellt, wenn Menschen zur Hinrichtung gebracht und dann hingerichtet wurden. Deren Angehörige seien aktiv an Erschießungen beteiligt gewesen.

Stefan Hördler, ausgewiesener Experte für das KZ-System im letzten Kriegsjahr: „Josef S. war nicht nur zeitlich, sondern auch räumlich mit den Ereignissen verbunden, an tausendfacher Massentötung und den Transporten zu den Hinrichtungen beteiligt.“

Wie berichtet ist Josef S. (101) angeklagt, als SS-Angehöriger und KZ-Wachmann in Sachsenhausen zwischen 1942 und 1945 Beihilfe zum Mord an mindestens 3518 Menschen geleistet zu haben.

Der Prozess vor dem Schwurgericht Neuruppin läuft seit dem 7. Oktober mit Rücksicht auf den betagten Angeklagten in Brandenburg an der Havel. Mit einem Urteil ist nach derzeitigem Stand am 25. März zu rechnen.

Stefan Hördler schildert, was zwischen Ende Januar und Mitte Februar 1945 im KZ Sachsenhausen geschieht. Es sind auch die letzten Wochen von SS-Rottenführer Josef S. im Lager, der dort 1942 seinen Dienst als KZ-Wachmann aufgenommen hatte.

Anfang des Jahres 1945 bereitet sich die SS auf die Auflösung des Lagers bei Oranienburg vor. Es wird noch einmal besonders grausam. Ende Januar kehrt Otto Moll mit der Erfahrung als Gaskammer-Chef in Auschwitz zurück nach Sachsenhausen.

Der später (1946) hingerichtete Kriegsverbrecher Moll ist ein selbst nach SS-Maßstäben krankhaft grausamer und skrupelloser Menschenquäler und Massenmörder, eng verbunden mit Auschwitz-Lagerkommandant Rudolf Höß. In nur sechs Wochen werden unter seiner Leitung in Auschwitz 325.000 Menschen, überwiegend Juden, ermordet.

Auch vom 1. bis etwa 17./18. Februar 1945 in Sachsenhausen ist seine Mission die Hinrichtung von Gefangenen im großen Stil. Mit Tausenden Toten. Als sich herausstellt, dass all die Leichen gar nicht mehr so schnell beseitigt werden können, ist Otto Molls Mordexpertise in Sachsenhausen nicht mehr vonnöten. Er wird nach nur wenigen Wochen Wüten in Brandenburg ins KZ Dachau versetzt.

Josef S. (hier mit seinem Verteidiger) bestreitet alle Vorwürfe. Der gerichtliche Gutachter hält den ehemaligen KZ-Wachmann für eng verbunden mit den Massenmorden im KZ Sachsenhausen. Quelle: Fabian Sommer/dpa

Die Versetzung Molls fällt womöglich genau auf den Tag, an dem auch Josef S. sein KZ verlässt. Es ist mutmaßlich der alte Mann auf der Anklagebank, der als damals 24 Jahre alter Angehöriger der 1. Kompanie des SS-Totenkopfsturmbanns versetzt wird zum nahe gelegenen SS-Truppenübungsplatz Kurmark.

Todeslisten mit den Gefährlichen und den Kranken

Die SS bereitet in dieser Zeit die Räumung des Lagers vor. Es werden Todeslisten erstellt mit Namen von Häftlingen, die als gefährlich gelten, die krank sind, arbeitsunfähig, marschunfähig. Sie werden umgebracht: erschossen, vergast oder von Ärzten „abgespritzt“, wie Historiker Hördler erklärt.

Nicht immer geht alles reibungslos, auch wenn KZ-Wachmänner wie Josef S. die Transporte zum Hinrichtungsort in der Station Z. absichern und die Ermordungen bewachen. Eine Erschießungsaktion muss abgebrochen werden, als ein Häftling fliehen will, wild umhergeschossen und ein SS-Mann an der Hand getroffen wird.

Zur Logistik des Massenmords gehören die SS-Wachkompanien

Der Personaleinsatz beim Massenmord in Sachsenhausen (und Ravensbrück) ist immens, macht der gerichtliche Gutachter deutlich. Schließlich sollen nicht nur die eigenen Gefangenen umgebracht werden.

Es kommen Häftlinge aus anderen Lagern und aus den Außenlagern hinzu. Zugleich werden Transporte eigener Häftlinge zum Beispiel nach Auschwitz, Stutthof und ganz am Ende auch nach Bergen Belsen organisiert.

Hördler: Eine solche Logistik war nicht ohne Unterstützung der Wachkompanien denkbar, zu denen Josef S. gehörte.

Von Jürgen Lauterbach