Tatort Katharinenkirche. Alles begann mit Bach. Schnörkellos und wunderbar klar ließ Gitarrist Roger Tristao Adao die Töne perlen. Das Präludium aus der E-Dur-Suite von Johann Sebastian Bach (BWV 1006 a) war ein Ohrenschmaus für die etwa 60 Zuhörer, die sich am Sonntagabend zum Konzert eingefunden hatten.

Roger Tristao Adao verdankt seinen klangvollen Namen seiner Frau, einer wunderschönen Brasilianerin, wie er berichtete. Geboren ist der Gitarrenwunderknabe einst mit dem ungeliebten Namen Zimmermann.

„Wenn ich jetzt irgendwo anrufe, um mich nach Auftrittsmöglichkeiten zu erkundigen und meinen Namen nenne, dann brauche ich gar keine Demo-CD mehr schicken. Das ist allerdings auch in Brandenburg an der Havel nicht notwendig, denn der Gitarrist ist hier schon mehrmals zu Gast gewesen.

Mit seinem aktuellen Programm "Bach und seine spanischen Zeitgenossen" gastierte am Sonntag Gitarrist Roger Tristao Adao in der St. Katharinenkirche. Quelle: Rüdiger Böhme

Für sein Programm in der Katharinenkirche hat Adao, der in Berlin und Düsseldorf klassische Gitarre studiert hat, Kompositionen von Zeitgenossen Johann Sebastian Bachs (1685-1750) ausgewählt. Unter anderem spielte er die Partita II in drei Sätzen von Giuseppe Antonio Brescianello (1690-cirka 1757). Die Musik dieser Partita variiert von lebhaft und beschwingt bis hin zu klangvollem Pathos.

In Bologna geboren, verbrachte der Italiener fast sein ganzes künstlerisches Leben am Württembergischen Hof in Stuttgart (ab 1715). Sein gesamter musikalischer Nachlass ist dort in einer Bibliothek verbrannt. Nur seiner damals wachsenden Bekanntheit ist es zu verdanken, dass es heute von ihm überhaupt noch einige Notenabschriften gibt.

Der Mozart der Gitarre

Der Italiener Mauro Giuliani (1781-1829) wurde erst dreißig Jahre nach Bachs Tod geboren. Obwohl er neben der Gitarre auch Violoncello und Flöte studiert hatte, widmete er sich im Laufe seines Lebens ausschließlich der Gitarre und erwarb sich einen legendären Ruf. Mit den Kompositionen von 200 Gitarrenwerken galt der Komponist schließlich als „Mozart der Gitarre“.

„Händel hat nie Gitarrenmusik geschrieben“, verriet Adao. „Dennoch kann man Gitarrenmusik von ihm hören.“ Wie das? Giuliani hat „Variationen über ein Thema von Händel“ geschrieben, darin könne man Händel gut erkennen. Beeindruckend zu hören waren auch seine „Variationen über Folies d‘Espagne“, eine sehr schlichte Volksweise, die Giuliani viel kompositorische Freiheit bot.

Drei Töne bergen ein Geheimnis

Es d g – diese drei Töne bergen ein Geheimnis: „Sie stehen für „Soli Dei Gloria“ - „Gott allein zur Ehre“ - und finden sich als Initialen auf vielen Orgeln“, verrät Adao. Viele Kompositionen von Johann Sebastian Bach beginnen alle mit dieser Tonfolge, so auch die Gavotte I und II und Gigue aus der a-Moll-Suite, die Bach ursprünglich für Laute geschrieben hat. In der Transkription für Gitarre sind es die Töne f – e – g. „Wenn man das nicht weiß, klingt es trotzdem schön“, sagt Adao. Recht hat er.

Roger Tristao Adao ist ein virtuoser Künstler. Er macht auf seiner Gitarre feinste Nuancen hörbar und lässt sie klingen, als seien mehrere Instrumente zu hören. Ausgefeilt ist auch seine Rhythmus gebende Spielweise.

Ein tolles Konzert, das Adao mit dem Beatles-Song „Let it be“ als Zugabe beendete.

Von Ann Brünink