Sie sind klein, bunt, wiegen nur wenige Gramm, sind aber Tausende Euro wert. DDR-Würfel aus dem Kunststoff Bakelit boomen bei Sammlern in und um Brandenburg an der Havel. Viele Menschen erinnern sich beim Anblick des Spielzeugs an ihre Kindheit.

Preise von bis zu 4800 Euro

Die Nostalgie der Leute treibt derart verrückte Blüten, dass einzelne Exemplare der selten gewordenen Würfel auf Ebay für bis zu 4800 Euro gehandelt werden. Wie kommt das?

Zeitloses Design

Würfel aus Bakelit sind bei Fans und Sammlern beliebt. Quelle: André Großmann

Kai-Uwe Manzke aus Trechwitz hat mehrere der Würfel zu Hause, er kennt sich aus. Für ihn ist das Spielzeug Teil seiner Kindheit, unverzichtbar und nicht zu verkaufen. „Diese Würfel sind etwas ganz Besonderes. Sie schmeicheln bei jeder Berührung der Hand und sind griffig. Sie erinnern mich an schöne Momente und haben ein elegantes, zeitloses Design. Das liegt an ihrem einzigartigen Material, dem Bakelit. Das sieht fast so aus wie Bernstein“, sagt der 51-Jährige.

Material der tausend Möglichkeiten Bakelit ist der erste industriell gefertigte und vollsynthetische Kunststoff. Das Material ist der Plastik ähnlich, aber schwerer und nur in wenigen Farben herzustellen. Der belgische Chemiker Leo Hendrik Baekeland hat Bakelit entwickelt. Er forschte nach einem künstlichen Isoliermaterial, dass leichter als Eisen, beständiger als Holz und haltbarer als Gummi ist. 1907 meldete der Chemiker sein Patent auf das Material an. Bakelit ist ein Material der tausend Möglichkeiten. Im ersten Weltkrieg wurden daraus Geschosshülsen und Flugzeugpropeller gebaut, später Lichtschalter, Staubsauger, Obstschalen, Fliegerbrillen und Knöpfe für Uniformen. 1931 kam das erste Bakelit-Telefon auf den Markt, zwei Jahre später ein Radio. Im Nationalsozialismus galt der sogenannte Volksempfänger aus Bakelit als wichtiges Propagandainstrument. Auch ein rotes Telefon von Adolf Hitler bestand aus Bakelit. In den frühen 50er-Jahren nutzten Produzenten in der DDR das Material noch für die Produktion von Würfeln. Die Ära des Materials endete ab der Mitte des Jahrzehnts, weil es durch einen neuen, aus Erdöl geschaffenen Kunststoff ersetzt wurde, den man beliebig einfärben kann. Sammler schätzen das Material, weil es heute so selten ist.

Immer wieder haben ihn Sammler angeschrieben, weil sie seine Würfel haben wollen. Zunächst boten sie zehn Euro, dann 20, 30, später 80 Euro – und das für ein Exemplar mit einer Kantenlänge von zwei Zentimetern. Der Trechwitzer lehnte alle Angebote ab.

Warnung vor Betrügern

Kai-Uwe Manzke sieht in dem Hype um die Bakelit-Würfel auch eine Gefahr – Betrüger haben sie als Ziel ausgemacht. „Wer so einen Würfel besitzt, sollte sich vorher gut informieren, was sein Exemplar wert ist. Wenn der Würfel einmal weg ist, sieht man ihn nie wieder. Leider versuchen einige Menschen die Ahnungslosigkeit ihres Gegenübers hemmungslos auszunutzen und die Würfel anschließend für Mondpreise weiterzuverkaufen. Das empfinde ich als Frechheit. Deshalb helfe ich anderen und kläre sie darüber auf“, sagt Manzke, der seine Sammlerstücke fein säuberlich aufgereiht auf dem Schrank im Wohnzimmer stehen hat.

Produktion eingestellt

Ron Peterlein ist Chemielaborant und weiß, was die Würfel so besonders macht. Die Wiege des Kunststoffs liegt in Brandenburg, in Erkner, erklärt er. Dort wurde 1909 das erste Bakelit Europas hergestellt.

„Dieses Material kann nicht mehr im Recyclingkreislauf erfasst werden, weil es nicht einzuschmelzen ist, wenn es einmal gehärtet wurde. Man kann es also nur noch mechanisch bearbeiten und klein häckseln. Da kostet einfach zu viel Zeit. Erschwerend kommt hinzu, dass umweltschädliche Stoffe wie Formaldehyd und Phenol verwendet wurden. Die Produktion ist vorbei“, sagt der Wusterwitzer. Bei Sammlern ist das Material heute auch deshalb umso begehrter. Es ist immer weniger Ware im Umlauf, die Nachfrage steige aber – und so auch der Preis.

Würfel aus Bakelit sind bei vielen Brandenburgern beliebt. Quelle: privat

Ob die Würfel auch in Brandenburg an der Havel produziert wurden, ist noch unklar. Eine Anfrage der MAZ an das Stadtmuseum blieb bislang unbeantwortet.

Sammler Kai-Uwe Manzke gibt sein Spielzeug aus Bakelit jedenfalls nicht mehr her. „Für mich sind die Würfel schöne Erinnerungen, die nicht zum Verkauf stehen. Sie haben etwas Magisches an sich, das mich fasziniert. Geld ist schließlich nicht alles auf dieser Welt“, sagt Manzke.

Von André Großmann