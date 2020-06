Brandenburg/H

Als historisches Ereignis bezeichnete Cornelia Stabrodt es, als am Mittwoch zwei traditionsreiche Einrichtungen ihre Kooperation schriftlich besiegelten. Die Leiterin der 128 Jahre alten Fouqué-Bibliothek und der Vorsitzendes des 152 Jahre alten Historischen Vereins Brandenburg ( Havel), Udo Geiseler, setzten schwungvoll ihre Unterschriften unter eine neue Vereinbarung. Diese überführt Teile der Sammlung des Vereins als Dauerleihgabe in den öffentlichen Bestand.

Bücher für alle greifbar

Der historische Verein, der sich der Pflege, Erforschung und Publizierung der Stadt- und Regionalgeschichte in ihrer gesamten Breite verschrieben hat, hat über Jahrzehnte eine staatliche Literatur-Sammlung aufgebaut. Sie wurde bisher mit Unterstützung der Bibliothek separat erfasst und untergebracht, doch das letzte Zünglein an der Waage zur öffentlichen Präsentation fehlte noch.

Anzeige

Mit der neuen Kooperationsvereinbarung sind Teile der Sammlung in den Präsenzbestand der Bibliothek übergegangen. Sie können dort von jedem Bürger gelesen und teilweise auch ausgeliehen werden. Die Beteiligten freuten sich sichtlich über diesen Schritt. „Jetzt gelingt, was der Verein möchte: Dass die Bücher für alle Bürger greifbar sind“, meint Udo Geiseler. „Unser Verein wirkt schließlich in und an der Stadt.“

Weitere MAZ+ Artikel

Cornelia Stabrodt erfreut sich an der Bestandsbereicherung, die es jedem Bürger ermögliche, sich mit der Stadtgeschichte zu beschäftigen. „Für uns ist das ein schönes Ereignis“, kommentiert sie.

Die Bücher sind entweder im so genannten Territorialbestand zur Stadt, der vor Ort gesichtet werden kann, oder in der Ausleihe verfügbar. 110 Werke haben ihren Weg in die Regale gefunden. Sie sind in hohem Maße in der Stadtgeschichte, aber auch in anderen Sachgruppen wie etwa Religion zu entdecken.

Fachgerecht gesichtet und katalogisiert

Dem vorausgegangen ist eine aufwendige Sichtung seitens der Bibliotheksmitarbeiter. „Wir mussten gucken, was passt zu unseren Nutzern einer öffentlichen Bibliothek. Wir sind schließlich kein Archiv und keine wissenschaftliche Bibliothek“, macht Bibliothekarin Heike Jennrich klar. Im Konsens von vier Bibliothekarinnen hat es letztendlich etwa jedes zweite Werk der Sammlung in den Präsenzbestand der Bücherei geschafft.

Alle Bücher sind katalogisiert und verschlagwortet worden, so dass sie in der elektronischen Suche gut zu finden sind. Dieses Prozedere folgt nun für die umfangreiche Zeitschriftensammlung. Udo Geiseler bedankte sich für die fachgerechte Arbeit der Bücherei, die der Verein so nicht hätte leisten können. Er übergab in diesem Zusammenhang eine Spende für den Förderverein „Freunde der Fouqué Bibliothek“.

Von Antje Preuschoff