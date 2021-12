Brandenburg/H

Vor zweieinhalb Jahren ging es um die Ausbaubeiträge für schon existierende Straßen, nun kämpfen BVB/Freie Wähler gegen die Erschließungsbeiträge, die für die Anlieger anfallen, wenn sie erstmals eine richtige Straße vors Grundstück gebaut bekommen. Unter dem plakativen Begriff „Sandpisten“ haben sie ihr Anliegen zusammengefasst.

Werbetour durchs Land

Landeschef Peter Vida ist gerade in einer Art Road Show im Land unterwegs, um gegen die aus seiner Sicht ungerechten Beiträge mobil zu machen. „Straßen sind Güter der Allgemeinheit. Genauso wie Schulen, Kitas und Krankenhäuser zur Daseinsvorsorge gehören, funktioniert auch kein Land ohne Straßen. In keinem Staat in Europa werden Beiträge erhoben, außer in Deutschland.“

Freie-Wähler-Landeschef Peter Vida (links) und der örtliche Sprecher Marco Bergholz. Quelle: André Wirsing

Zweischneidige Argumente

Zudem argumentiere die Obrigkeit doppelzüngig. Bei der Frage nach dem Ausbau argumentiere sie mit dem Allgemeinnutzen, beim Bezahlen mit dem individuellen Nutzen. „Wasser und Strom werden nach Verbrauch bezahlt, die Straße aber nicht nach Inanspruchnahme.“ So würden öffentliche Lasten auf einzelne Bürger abgewälzt. Nach eigenen Umfragen der Freien Wähler seien 76 Prozent der Brandenburger gegen Erschließungsbeiträge, dabei wohnt nur die Hälfte der Landeskinder im Eigentum. Von denen wiederum sei die Hälfte gar nicht vom Sandpisten-Ausbau betroffen.

Solidarität und Zusammenhalt

Das sei für ihn ein großes Zeichen von Solidarität und Zusammenhalt der Menschen, lobt Vida. Die Freien Wähler seien auch nicht unüberlegt ins Volksbegehren gegangen. Sie hatten vor der Landtagswahl im September 2019 versprochen, sich gegen die hohen Beiträge zu engagieren. Initiativen im Landtag zum Bernauer Modell (Erschließung nur, wenn die Mehrheit der Anlieger zustimmt), zu schlankeren Bau-Varianten oder zum Zulassen von Musterklagen seien regelmäßig von der Regierungsmehrheit abgebürstet worden. 2020 starteten sie die Volksinitiative, bekamen schnell die dafür nötigen 32.000 Unterschriften zusammen, seit sieben Wochen läuft das Volksbegehren.

Sammlung mit Hindernissen

Bis zum 11. April müssen 80.000 Unterschriften beisammen sein. Nach vorsichtigen Schätzungen sind es derzeit etwa 30.000, ein offizielles Update gibt es erst im Januar. Straßensammlungen dürfen die Freien Wähler nicht machen, jeder muss sich seinen Wahlschein bei seiner Wahlbehörde selbst abholen oder zuschicken lassen.

Start der Volksinitiative zur Abschaffung der Erschließungsbeiträge mit Peter Vida, Fraktionschef der Freien Wähler im Landtag und Stefanie Gebauer , Stadtverordnete Kremmen Quelle: göldner

Die Initiatoren haben nun einen Kniff gefunden: Mit Listen von mehreren Menschen aus einem Ort können „Sammelbestellungen“ für die Wahlscheine abgegeben werden. Ausfüllen und zurücksenden muss dann jeder Teilnehmer alleine.

Volksbegehren ist schwerste Etappe

Vida bezeichnet das Volksbegehren als zweite Stufe als schwerste Etappe. Kommen die 80.000 Unterschriften zusammen, kann der Landtag das Volksbegehren annehmen, dann fallen die Beiträge automatisch weg. Lehnt er ab, startet als dritte und letzte Stufe der Volksentscheid. „Wie dieser ausgehen wird, wenn man nur nach Ja oder Nein auf die Frage ,Sind sie für ein Abschaffen der Erschließungsbeiträge?’ gebeten wird, dürfte jedem klar sein.“

Beim ersten Volksbegehren 2018 habe es unheimlich viele Stimmen aus Brandenburg an der Havel gegeben, lobt der Landeschef, auch dank der aktiven Mitgliederschaft vor Ort.

