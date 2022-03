Altbensdorf

Der Landkreis hat die Terminkette für die Zukunft der Deponie Altbensdorf abgesteckt. So soll das vom Erbe der Müllmafia belastete Gelände 2023 saniert werden. Das hat Landrat Wolfgang Blasig (SPD) am Ende seiner Amtszeit auf eine Anfrage des CDU-Kreistagsabgeordneten Martin Szymczak angekündigt. Danach ist die Ausschreibung und Vergabe für die Freimachung des Baufeldes, zu der die Rodung von Bäumen und Sträuchern gehört, bereits Ende letzten Jahres gelaufen. Anfang 2022 folgt die Ausschreibung für Artenschutzmaßnahmen. Dazu gehört unter anderem das Absammeln von Reptilien.

Schadstoffe belasten Grundwasser

Aktuell werden die Ausführungsplanungen und die Vergabeunterlagen zur eigentlichen Sanierung erarbeitet. Die Baufeldfreimachung und die Artenschutzmaßnahmen sollen im November 2022 beziehungsweise Juni 2023 beginnen. Im Kern geht es um das Ausgraben, Behandeln und Entsorgen illegaler Abfälle, die ab 2006 in Altbensdorf vom damaligen Unternehmer Bernd R. verbuddelt wurden. Dieser hatte eigentlich den Auftrag bekommen, die ehemalige Dorfdeponie zu rekultivieren. Doch bei Probeschürfungen 2008 wurden Unmengen übel riechende, geschredderte Abfälle knapp unter der Oberfläche gefunden. Deutlich erhöhte Werte bei Arsen und Blei, aber auch Bor und Kohlenwasserstoffe, die nachweislich aus den Abfällen ausgewaschen werden, belasten das Grundwasser.

Tauziehen ums Geld mit Potsdam-Mittelmark

Problem für die Gemeinde Bensdorf: Der Landkreis will die Sanierung durch eine Ersatzvornahme realisieren. Nach finanzieller Vorleistung will sich Potsdam-Mittelmark das Geld bei den Bensdorfern zurückholen. Es geht um vier Millionen Euro. Deshalb läuft hinter den Kulissen ein Tauziehen. „Wir wehren uns gegen die Ersatzvornahme. Dennoch hoffe ich, dass wir mit dem Kreis am Ende zu einer einvernehmlichen Lösung kommen“, sagte Amtsdirektor Michael Hase der MAZ. Betroffen von dem Müllskandal im Amt Wusterwitz sind auch die einstigen Deponien in Zitz und Rogäsen. Die Kosten für eine Sanierung werden dort auf insgesamt 20 Millionen Euro geschätzt. Für die Gemeinde Rosenau unbezahlbar. Ein Zeitpunkt steht noch nicht fest.

Von Frank Bürstenbinder