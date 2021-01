Brandenburg/H

Das Investitionstempo bei der Wohnungsgenossenschaft Brandenburg WBG ist ungebrochen hoch – und wird es auf Jahre hinaus auch bleiben, kündigen die Vorstände Matthias Osterburg und Gerhard Zapff an.

18 Millionen für 2021

Matthias Osterburg, Kaufmännischer Vorstand der WBG. Quelle: Rüdiger Böhme

So werden auch im gerade begonnenen Jahr 2021 wiederum knapp 18 Millionen Euro verbaut. Eine ähnlich hohe Summe wurde auch im abgelaufenen 2020 ausgegeben, lediglich einige „Restposten“ sind offen geblieben – etwa beim Einbau von Rauchwarnmeldern oder beim Energieträgertausch von Gas auf Elektro zur Warmwasseraufbereitung. Hier wurde auf Sorgen von Mitgliedern Rücksicht genommen beziehungsweise auf den fragilen Gesundheitszustand einzelner Bewohner. „Es ist ja auch ein Zeichen von Gemeinschaft und Solidarität, wenn eine ganze Hausgemeinschaft Rücksicht auf einzelne Nachbarn nimmt und dem Verschieben von Maßnahmen für ein paar Monate zustimmt“, sagt Osterburg.

Fünf- und Zehn-Jahres-Pläne

Nun haben sich die Vorstände Zapff und Osterburg mit Aufsichtsrat und Vertreterversammlung darüber abgestimmt, dass sie bei den detaillierten Bauvorhaben zum klassischen Fünf-Jahres-Plan und bei den großen Vorhaben sogar zum Zehn-Jahres-Plan übergehen. Im Durchschnitt sollen in jedem Jahr 17 Millionen Euro fließen. Das ist ein gehöriges Tempo.

Energiehaus in der Flämingstraße

„Nach den Großprojekten in der Nikolaus-von-Halem- und in der Barnimstraße ist in diesem Jahr als herausgehobenes Objekt die Flämingstraße 2-10 an der Reihe“, sagt Osterburg. Der Block mit bislang 40 Wohnungen wird total umgebaut zum Energieeffizienzhaus Standard 100.

Mieterstrom vom Dach

Danach gibt es nur noch 32 Wohnungen mit 45, 75 beziehungsweise 105 Quadratmetern Wohnfläche. Der hohe Energiestandard wird unter anderem durch eine Besonderheit erreicht: Erstmals realisiert die WBG gemeinsam mit den Stadtwerken Brandenburg eine Mieterstrom-Photovoltaikanlage auf dem Dach. Alleine der Umbau dieses Blockes wird 3,9 Millionen Euro kosten.

Leerzug vor Generalsanierung

Gerhard Zapff, Technischer Vorstand der WBG. Quelle: Rüdiger Böhme

„Wir haben uns nun entschieden, künftige Komplexmodernisierungen nur noch im leergezogenen Zustand durchzuführen“, sagt Vorstand Zapff. Deshalb suche man bereits jetzt gemeinsam mit den verbliebenen Mietern des Blocks Kreyssigstraße 13-18 nach neuen Wohnungen, obwohl das Vorhaben erst für das kommende Jahr terminiert ist.

In diesem Jahr werden zudem die bereits bewährten Programme der Großinstandsetzung fortgeführt: Beispielsweise sind 55 Balkone in der Kreyssigstraße 39-44 zu sanieren, die Warmwasserbereitstellung wird von Gas in der Pater-Grimm-Straße 8-13 auf Elektro, in der Prager Straße 1-9 und in der Pariser Straße 13-21 auf Fernwärme umgestellt. Gemeinsam mit diversen Strangsanierungen kosten diese Vorhaben etwa 2,6 Millionen Euro, sagt WBG-Marketing-Chefin Katja Fischper.

Acht Millionen für Leerwohnungen

Acht Millionen Euro kostet das Fortführen der im Vorjahr gestarteten Kampagne zum Herrichten von Leerwohnungen, insgesamt 350 sollen es 2021 sein. Mehr als 20.000 Euro kostet das im Schnitt je Wohneinheit, weil beispielsweise die komplette Elektroinstallation ausgetauscht wird und zum Schluss eine Komplettrenovierung erfolgt. Die Genossenschaft spürt Nachfrage nach ihren Wohnungen von außen, aber auch von den eigenen Mitgliedern, die in ein schöneres Quartier innerhalb ihres Kiezes umziehen wollen.

Umbau im Bestand

700.000 Euro fließen in Modernisierungsmaßnahmen im Bestand, die Wohnungen bleiben dabei belegt, etwa wenn von Wannenbad auf Duschen umgebaut wird. Zudem nimmt die WBG viel Geld in die Hand, um Grundrissänderungen vorzunehmen. So können beispielsweise die bisherigen 2,5-Zimmer-Wohnungen so geändert werden, dass das „halbe“ Zimmer für das Erweitern der Küchen genommen wird und so Zwei-Raum-Wohnungen mit Wohnküche entstehen.

Besseres Arbeiten entstanden

Das Seuchenjahr 2020 war für die Wohnungsbaugenossenschaft eigentlich keines. Beinahe alle Vorhaben wurden zeit- und kostengerecht umgesetzt. Es gab aber auch Veränderungen beim Arbeiten innerhalb der Genossenschaft: „Das Team hat sich neu gefunden, wir haben gesehen, was gemeinsam geht. Mit mehr Digitalisierung gibt es auch mehr Chancen zum vereinbaren von Familie und Beruf“, sagt Vorstand Osterburg. Viele Mitarbeiter arbeiten mittlerweile mobil, und die Chefetage verzichtet auf restriktive Vorgaben zur Arbeitszeit. Wichtig sei nur, dass alle Aufgaben erledigt werden.

Unter anderem gehört dazu, die im Jahr 2020 abgesagte Ausstellung „Wir lieben die Platte“ in der Brösestraße unbedingt nachzuholen.

Von André Wirsing