Sankt-Annen-Galerie: Ladendieb versucht zu flüchten, wird aber geschnappt

Brandenburg/H

Auf frischer Tat ertappt wurde am Dienstag ein 22-Jähriger in einem Geschäft in der Sankt-Annen-Galerie in Brandenburg an der Havel. Der junge Mann verstaute in aller Seelenruhe gegen 14 Uhr mehrere Gegenstände in einer mitgeführten Reisetasche und wollte anschließend den Laden verlassen, ohne zu bezahlen. Der Sicherheitsdienst des Geschäfts beobachtete das Treiben und sprach den Mann an. Der setzte zur Flucht an und rannte mitsamt der Beute davon – verfolgt von einem Mitarbeiter des Sicherheitsunternehmens. Diesem gelang es schließlich, den Ladendieb in der Neustädtischen Heidestraße festzuhalten, bis die Polizei anrückte. Der Täter wurde nach der Übergabe einer Sicherheitsleistung aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Von MAZ