Brandenburg/H

Einen schreienden und um sich schlagenden Mann haben Polizisten am Dienstagabend gegen 19 Uhr in der Sankt-Annen-Straße festgenommen. Der Grund: Der 38-Jährige attackierte einen Beamten körperlich. Er wollte ihm einen Kopfstoß versetzen. Das misslang, der Beamte fixierte den Angreifer. Die Polizisten brachten den Mann, der auch noch den Streifenwagen demolierte, in ärztliche Obhut. Offensichtlich befand er sich in einer psychischen Ausnahmesituation, heißt es.

Von MAZ