Brandenburg/H

Das Vorhaben für die Wagner-Orgel in der Kirche Sankt Katharinen mit einem zusätzlichen Prospekt und einem Spieltisch für beide Instrumente ist komplex und teuer.

Kunstprojekt von drei Clubs

So haben sich diesmal die Mitglieder der Freimaurerloge „Friedrich zur Tugend“, des Rotary-Clubs sowie des Lions-Clubs Brandenburg zusammengefunden, um mit einem Kunstprojekt am 31. August Geld für das Sanierungsvorhaben in Sankt Katharinen zu bekommen.

Wolfgang Seifen ist Professor für Improvisation und liturgisches Orgelspiel. Quelle: promo

Unter dem Titel „Orgel trifft Stummfilm“ wird Wolfgang Seifen die Live-Musik zu dem Stummfilm „Faust“ von Wolfgang Murnau aus dem Jahr 1926 bestreiten. Seifen ist einer der hervorragendsten Vertreter der Orgelimprovisation und Professor für Improvisation und liturgisches Orgelspiel an der Universität der Künste in Berlin. Aufgrund seiner Stellung und Verdienste wurde er vor 15 Jahren zum Titularorganisten der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin berufen. Er ist Orgelsachverständiger und Gutachter. Konzerte gibt er nicht nur in ganz Europa, sondern auch in den USA oder in Japan.

„Wir hatten schon einmal eine gemeinsame Veranstaltung aller drei Vereine. Gemeinsam mit dem Brandenburger Theater gab es die ,Ring-Parabel’ von Gotthold Ephraim Lessing. Das war eine sehr gelungene Veranstaltung“, erzählt Achim Lengler. Er ist derzeit der Meister vom Stuhl bei der Loge.

Jugendfreund überredete den Professor

„Wir feiern in diesem Jahr 240 Jahre Freimaurerei in der Stadt. An diesem Tag des Konzerts am 31. August haben wir zugleich unser Sommerfest. Ich bin auf den vorigen Rotary-Präsidenten Knut Strefling und auf den Lions-Chef Marco Lindau zugegangen und konnte sie von dem gemeinsamen Stummfilmprojekt überzeugen.“ Einer der Logen-Brüder sei ein Jugendfreund von Seifen, nur deshalb habe man den Weltklasse-Organisten dafür gewinnen können.

Die kleine und zweite Orgel der St.Katharinenkirche in Brandenburg an der Havel. Quelle: Rüdiger Böhme

Abgestimmt ist das Konzert auch mit dem Katharinen-Kantor Fred Litwinski. Er hatte darauf aufmerksam gemacht, dass das Konzert zu Gunsten der Orgel von Sankt Katharinen aber nicht dort stattfinden kann, weil das Instrument gerade umgebaut wird. Deshalb wird es das Konzert in Sankt Gotthardt geben, wo Litwinski ebenfalls als Kantor fungiert.

Rüdiger BöhmeMarco Lindau stellt den Beamer und die Leinwand zum Vorführen des Stummfilms zur Verfügung, zudem einen Laptop, auf dem Seifen die Handlung verfolgen kann, weil er an der Orgel live begleitet und nicht auf die Leinwand schauen kann. Der Film dauert 103 Minuten, das wird auch eine Herausforderung für den Profimusiker.

„Wir als Rotary-Club haben unabhängig davon schon sehr viel Geld für das Orgelprojekt gegeben, nämlich um die 15.000 Euro. Aber bei einem solchen Gemeinschaftsprojekt sind wir natürlich gerne dabei“, sagt der neue Präsident Volker Podzimek.

Kartenvorverkauf beginnt

„Wir wollen mindestens 400 Karten verkaufen, um einen guten Beitrag für das Projekt leisten können“, sagt Hans-Günther Fischer von der Loge. Plakate, Flyer und Eintrittskarten sind bereits gedruckt. Die Karten kosten zehn Euro, ermäßigt acht. Verkauft werden die Karten in der MAZ-Ticketeria, in den Kirchen Sankt Gotthardt und Sankt Katharinen sowie über die Vereine.

Von André Wirsing