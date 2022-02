Schäden nach Sturm: Gefahr durch Dachziegel am Brandenburger Rathaus

Brandenburg/H

Die Brandenburger Stadtverwaltung hat nach mehreren Stürmen einen Dachschaden. In der Schusterstraße wurde durch herunterfallende Ziegel schon ein Auto beschädigt.

Lage bleibt gefährlich

Nach mehreren Stürmen liegen Dachziegel in der Schusterstraße. Quelle: André Großmann

Auch nach der Sperrung der Straße durch den städtischen Bauhof bleibt die Lage gefährlich. „Zurzeit liegen noch Ziegel und Bruchstücke lose auf dem Dach, die noch nicht entfernt werden konnten. Diese könnten jederzeit herabfallen, weshalb die Straße gesperrt bleiben muss“, sagt Frank Tischer. Er ist Bereichsleiter beim städtischen Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM), dem Eigentümer des Gebäudes.

Es gab zwar schon Notreparatur, doch die reicht nur, um Folgeschäden am Dach zu vermeiden. Dabei hatten die Dachdecker Schadstellen provisorisch abgedichtet und lose Dachsteine entfernt, soweit sie erreichbar waren.

Finale Reparatur noch nicht möglich

An dieser Stelle des Dachs hat der Sturm Ziegel weggefegt. Quelle: André Großmann

Die endgültigen Arbeiten verzögern sich noch, weil die Handwerker für die Reparatur eine sehr hohe Arbeitsbühne mit standsicherem und schwerem Trägerfahrzeug brauchen. Nur damit erreichen sie eine weite seitliche Auslage auf dem Dach. „Die Dachdeckerfirma verfügt leider erst am Donnerstag über ein entsprechendes Gerät, sodass die Gefahrenlage solange anhält“, sagt Frank Tischer auf MAZ-Nachfrage. Die Höhe des Schadens kann er noch nicht beziffern, betont aber, dass das Gebäude gegen Sturmschäden versichert ist. „Wir können nur hoffen, dass der nächste bevorstehende Sturm nicht noch Schlimmeres verursacht“, sagt er der MAZ.

Die Orkanböen hatten das Dach am vergangenen Donnerstag beschädigt. Mitarbeiter des Ordnungsamts und Bauhofs kümmerten sich anschließend um die Sperrung der Straße. Jetzt beobachten Anwohner täglich die Lage. Sie bangen, dass sich niemand verletzt und wollen, dass die Schusterstraße bald wieder freigegeben wird. Denn durch die Straßensperrung hat sich die Parkplatzsituation in der Brandenburger Altstadt weiter verschärft. Frank Tischer geht bislang davon aus, dass die Schusterstraße am Donnerstag wieder geöffnet werden kann.

