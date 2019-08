Wusterwitz

Wer seinen Fuß in die Werkstatt von René Große setzt, betritt eine andere, eine glanzvolle Zeit. In der die Autos noch wunderschön waren und sich niemand Gedanken machte über Dieselpartikel und Luftverschmutzung.

Öffnet René Große (56) seine Autowerkstatt, gibt er den Blick in eine Schatzttruhe frei. Die darin enthaltenen gut zwanzig Schätzchen müssen weit mehr als nur aufpoliert werden. Sorgsame Radikalkuren sind manchmal nötig.

Der Wusterwitzer restauriert mit seinem Spezialistenteam die schönsten Oldtimer, angefangen bei Vorkriegsautos, deren Skelette noch aus Holz sind.

Zur Galerie René Große restauriert mit seinem Wusterwitzer Spezialistenteam wunderbare Oldtimer und kuriert dabei auch fast unheilbare Beschwerden

Tolle Marken, irre Macken. So wie ein Maserati Spider, der so selten ist, dass er nur unter der Hand den Besitzer wechselt. Einige Modelle sind sogar ausgestorben.

Bis in die 30-er Jahre reicht der Werkstattbesuch zurück. Ein Delage, Baujahr 1931, wird so restauriert, dass die historische Substanz weitestmöglich erhalten bleibt. Das fordert der Kunde und das entspricht auch der Philosophie des Hauses.

Nachbau eines verschollenes Unikats

Der BMW 328 mit Gläser-Karosserie wird in Wusterwitz nachgebaut. Quelle: JACQUELINE STEINER

Eine der Vorkriegskarossen existiert nur noch auf zwei Bildern. Der BMW 328 mit der ganz besonderen Karosserie aus dem Dresdener Werk Gläser war ein Einzelstück und ist verschollen. Bis auf die zwei Fotos im BMW-Archiv.

„Anhand der beiden Bilder bauen wir ihn für einen privaten Sammler nach“, erzählt René Große. Wir – das sind in der 2003 gegründeten Restaurierungswerkstatt inzwischen 17 Beschäftigte. Top-Leute, die ihr Handwerk überwiegend zu DDR-Ersatzteilmangelzeiten gelernt und verfeinert haben.

Meister im Improvisieren

Viele sind Meister der Improvisation, sie gehören zu einer Spezies, die jahrzehntelang Lösungen auch dann finden musste, wenn das eigentlich unmöglich war. „Improvisationstalent, Handwerkskunst, Enthusiasmus und einen langen Atem, das alles bringen unsere Mitarbeiter mit“, erklärt Große.

Für einen Facel VGEA HK 500 gibt es keine Ersatzteilbleche mehr zu beschaffen. „Wir fertigen die Karosserieteile daher nach“, erklärt der gelernte Kfz-Mechaniker und Karosseriebauer.

Die Wusterwitzer holen, wenn nötig, den Rat von Interessengemeinschaften und anderen Spezialisten ein. Dann folgen viele hundert Arbeits- und Geduldstunden. Mit alten Techniken wird jedes Blechteil gedengelt und eingepasst.

Noch mit 78 Jahren täglich zur Arbeit

Wolfgang Täge. Quelle: JACQUELINE STEINER

Einer, der niemals die Geduld verliert ist Wolfgang Täge, der Mann fürs Feine. Von ihm können die anderen viel lernen. Der 78 Jahre alte Wusterwitzer könnte lang schon daheim den Rentnerruhestand genießen. Stattdessen kommt er immer noch jeden Tag zur Arbeit. „Das sind doch schmucke Sachen hier“, erklärt er seine Motivation.

Die Aufgaben in Großes Teil- oder Komplettrestaurierung sind fast immer schwierig und langwierig, die Kundschaft ist extrem anspruchsvoll. Es sind wohlhabende Sammler aus dem In- und Ausland sowie Stiftungen, Museen und die Industrie. Die Autostadt Wolfsburg zählen die Wusterwitzer ebenso zu ihren Auftraggebern wie Audi und BMW.

Missgeschick mit Flügeltür

Oder auch einen Unternehmer, dem ein Missgeschick passiert ist. Besser gesagt nicht ihm selbst, sondern seinem Transporteur. Der Original Mercedes 300 SL Coupé, bekannt als „der Flügeltürer“, hat einen Transportschaden erlitten.

Eine Flügeltür ist verbeult. Keine Kleinigkeit bei einem Auto, dessen Wert bei rund 1,5 Millionen Euro liegen dürfte.

Bei der Reparatur das originale Blech zu erhalten ist das eine. Schwierig genug. Das andere ist die Lackierung. Der originale Farbton soll erhalten bleiben. Doch der Lack aus den 50-er Jahren ist längst nicht mehr handelsüblich. Moderner Wasserlack als Ersatz? Auf keinen Fall. Die Wusterwitzer werden den Originallack nachbilden.

Wenn der Lack ab ist

Auch beim Porsche 911, einem nur 25 Mal gebauten Rennmodell, war der Lack ab, musste der Kunstharzlackfarbton nachgebildet werden. Außen nicht ganz so schwierig, aber unglaublich aufwendig bei den vielen Kleinteilen im Innern.

Manche Modelle in der Werkstatt sind bei ihrer Einlieferung ins Oldtimer-Krankenhaus eher ein Gerippe als eine Prachtkarosse. Eine solche wollen und sollen sie erst wieder werden.

Lehrling kommt aus Berlin

Die ärgsten Patienten müssen viele Diagnose- und Therapie-Stationen durchlaufen, ehe sie –manchmal erst nach Jahren – wieder vom Hof dürfen. Die Werkstatt besteht aus dem Karrosseriebereich, Lackiererei, Mechanik/Technik und seit 2017 einer Sattlerei.

Henrik Würker lernt Karosseriebaumechaniker. Quelle: JACQUELINE STEINER

Jüngste Spezialisten an den alten Meisterwerken des Autobaus sind Ruben Elias Skoruppa (19) aus Wusterwitz, der zum Lackierer ausgebildet wird, und Henrik Würker (20), der für seine Lehre als Karosseriebaumechaniker eigens aus Berlin hergezogen ist.

„Mal was anderes mit den Oldtimern, die Atmosphäre hier ist gut und die Mitarbeiter alle sehr nett und hilfsbereit“, versichert der Auszubildende.

In der Werkstatt von René Große steht so etwas wie das Who is Who der Spitzenklasse aus dem 20. Jahrhundert: ein Porsche 356 mit Knickscheibe, ein Maserati 3500 Vignale Spider, ein Rover 75 P3 mit der Wikinger-Kühlerfigur, ein BMW 328 mit Wendler-Karosserie, ein Porsche Carrera mit Renngeschichte in Le Mans, ein Lamborghini, ein Jaguar E-Type, ein französischer Delahaye 178 aus den 50-er Jahren.

Einer von nur 19 jemals gebauten Ermini. Quelle: JACQUELINE STEINER

Von dem roten Ermini-Rennwagen wurden insgesamt nur 19 Modelle gebaut. Der weiße BMW 328 Roadster, der als einer der am besten erhaltenen seiner Art gilt, hat eine besondere Geschichte. Er stand 30 Jahre lang in den USA in einer Garage, ehe er entdeckt wurde.

Die schöne Substanz ist erhalten, er soll mit einer nicht modernen Lackierung in einen ehrwürdigen Zustand zurückversetzt werden. „Wir lackieren ihn daher schlechter, als wir es könnten“, erklärt René Große. Der Kunde möchte Patina.

Die Post hatte ein eigenes Rennteam

In der Sattlerei versucht Edward Kurt die Polsterwünsche eines Kunden zu erfüllen, der so viel Originalmaterial erhalten haben möchte wie möglich. Der Sammler aus München hat den roten BMW 328 Roadster in den USA entdeckt.

Die Farbe rot signalisiert den Originaleigentümer: die Post, die in den 30-er Jahren ein eigenes Rennteam hatte. Eine Firma aus Italien liefert das für den Wagen benötigte Leder.

Ein Modell in der Werkstatt sticht als ganz und gar untypisch heraus. Keine Räder, keine Lederpolster, weder Scheinwerfer noch Türen und Fenster.

Hier entsteht des Nachbau eines versunkenen Rennboots. Quelle: JACQUELINE STEINER

René Große will ein Rennboot aus dem 30-er Jahren nachbauen. Der Anfang ist gemacht. Wieder gibt es nur ein Foto als Bauanleitung. Der Firmenchef findet, dass das Projekt zur wasserreichen Umgebung passt.

Der Autoliebhaber hatte das Foto gesehen und war sogleich fasziniert von dieser „Handwerkskunst mit Nieten“. „Das müssen wir nachbauen“, war sein Gedanke. Seetauglich soll das Rennboot werden. Mit einem 12-Zylinder-Motor aus den 30-er Jahren.

Von Jürgen Lauterbach