Schau, so schräg ist Amsterdam: Brandenburger Schülerinnen zeigen Bilder einer Reise

So fragmentarisch, wie der Ausstellungstitel vermuten lässt, sind die Fotos nicht. 21 Schülerinnen des Von-Saldern-Gymnasiums zeigen ihre Arbeit jetzt Gotischen Haus in Brandenburg an der Havel. Vielmehr ausgesprochen originell und vielfältig sind die Bilder.

Luisa Heider und Julia Peijan eröffneten die gut besuchte Vernissage. Sie dankten den vielen Unterstützern dieses Projektes und erzählten dann, wie es zu den ungewöhnlichen Bildern der jungen Mädchen kam.

Kunstkurs in der holländischen Metropole

Die Tutoriumsreise des Kunstleistungskurses KU1 führte sie im vergangenen September für fünf Tage nach Amsterdam, in die Stadt, die Kunstlehrerin Ines Frohl zusammen mit der nunmehr fertigen Referendarin Katharina Claus auswählte, weil „es da viel Kunst gibt, nur wenige schon mal da waren und allem ein leicht verruchter Charme anhaftet“.

Die Fotoausstellung „Fragmente einer Reise - Amsterdam" mit Bilder von Schülern des Von-Saldern-Gymnasiums ist im Gotischen Haus in Brandenburg an der Havel zu sehen. Quelle: Heike Schulze

Sie schickte sie paarweise in die Stadt, „bewaffnet“ mit Kameras, Handys und Zeichenblock, obwohl sich kaum einer ihrer Zöglinge schon einmal wirklich mit Fotografie befasst hatte. Die Aufgabe bestand nicht darin, Amsterdam zu zeigen, wie es die Millionen Touristen tun. Es ging nicht um Klischees wie Tulpen, Käse, Grachten, Rotlichtviertel oder Coffeeshops, in denen es vielmehr als Kaffee zu kaufen gibt.

Sehen, was man sonst nicht sieht

„Macht sichtbar, was ohne dich nie wahrgenommen worden wäre“. Dieses Zitat von Robert Bresson hatten die Mädchen verinnerlicht und schon auf der Hinfahrt gegrübelt und diskutiert, was jeweils ihr Thema sein könnte. Ein Reisetagebuch führten sie, in denen sie Gedanken, Ideen und Skizzen festhielten.

Die Fotoausstellung „Fragmente einer Reise - Amsterdam" mit Bilder von Schülern des Von-Saldern-Gymnasiums ist im Gotischen Haus in Brandenburg an der Havel zu sehen. Quelle: COPYRIGHT HEIKE SCHULZE

Später suchten sie auf ihren Streifzügen durch die Stadt nach Farben, Strukturen, Formen, ungewöhnlichen Anblicken, skurrilen Situationen und anderem mehr. Oder sie suchten gar nicht, sondern ließen sich treiben, überraschen und inspirieren.

Tagelang Häuser beobachtet

Nina Theuer beobachtete tagelang Häuser, fand heraus, dass es in Amsterdam viele tiefschwarze gibt und erkannte ihr Thema: „ Amsterdam is the new Black“. Sie fotografierte von Stund an schwarze Häuser und stellte ihre Serie zusammen.

Die Fotoausstellung „Fragmente einer Reise - Amsterdam" mit Bilder von Schülern des Von-Saldern-Gymnasiums ist im Gotischen Haus in Brandenburg an der Havel zu sehen. Quelle: HEIKE SCHULZE

Das viele Wasser mit seinen zwangsläufig vorhandenen Spiegelungen, die je nach Wetterlage klar und scharf oder eben nicht zu erkennen waren, hatte es Elisa Hahn angetan. Sie versuchte sich daran, die Stadt nur noch über ihre Spiegelungen fotografisch einzufangen.

Gelbe Leuchten im nachtblauen und kalten Abendlicht sind „Ein Moment der Wärme“, und es gibt noch soviel mehr.

Insgesamt 21 originelle Fotoserien

Insgesamt sind 21 originelle Fotoserien entstanden, von denen wiederum ausgewählte und bearbeitete Fotos nunmehr in edlen Rahmen als Kleinserien zusammengestellt worden und zu sehen sind. Besonders schöne Fotos haben die Mädchen extra vergrößern lassen und gerahmt.

Gäste der Vernissage im Gotischen Haus in Brandenburg an der Havel. Quelle: Heike Schulze

Die holländischen Titel wie „Mystic Amsterdam“, „Metalen“, „Afval“, „Glow in de Nacht“ oder „Paraplus“ verstehen die Betrachter nicht immer auf den ersten Blick, aber das macht nichts.

Ausstellung ist bis zum 6. März 2020 zu sehen

Die etwa 80 Besucher der Vernissage ließen sich einfangen, waren nachdenklich und manchmal berührt. Die Brandenburgerin Marita Gebauer plauderte bei Sekt und den liebevoll zubereiteten Häppchen, dass sie in Zukunft auch hin und wieder Fotos abseits vom Mainstream machen wolle: „Das ist einfach interessanter.“

Die Ausstellung im Gotischen Haus in der Brandenburger Ritterstraße ist noch bis zum 6. März 2020 zu sehen. Geöffnet ist Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 12 Uhr.

