Oh, diese Augen!

Brandenburg/H

Das muss man aushalten können: Wer die Ausstellung „Sekundenschlaf“ von Simone Haack in der Kunsthalle Brennabor besucht, der sieht sich vielen forschenden Augen gegenüber, Augen die scheinbar bis ins Innerste der Seele schauen können und alle Geheimnisse eines Menschen ergründen. Dieses Gefühl ist unangenehm.

Zur Vernissage konnten sich die Besucher von der beeindruckenden Qualität der Malereien von Simone Haack überzeugen. Sie malt überwiegend Porträts, meist von Kindern, denen sie diesen forschenden Blick der Augen verleiht. Ihr Malstil ist exquisit, bis in feinste Nuancen hinein bildet Haack scheinbar ganz realistisch die Wirklichkeit ab - zumindest auf den ersten Blick. Erst bei genauerem Hinsehen entdeckt man, wie die Malerin mit Licht- und und Farbeffekten die Wirklichkeit subtil verfremdet und so eine bestimmte Stimmung erzeugt, meist das Empfinden von Unheimlichem.

Ein Beispiel: Auf den ersten Blick ist es ein gelungenes Bild in sanften, klaren Farben. Das Porträt des Mädchens mit dem Titel „Eiszeit“ wirkt nicht unfreundlich. Das Kind verzieht nur ein ganz klein wenig den Mund, indem es die Unterlippe leicht vorwölbt. Dadurch wirkt es, als ob es den Betrachter abschätzig, herablassend anschaut. Diesen Eindruck verstärkt noch eine leichte Röte, die dem Kind einseitig links am Hals ins Gesicht hoch steigt. Was ist passiert? Wurde das Kind von etwas oder jemandem erschreckt? Warum schaut es so misstrauisch? Oder plant es Böses? Ist es gar hinterhältig? Fragen, die sich durch das Betrachten dieses Bildes nicht beantworten lassen. Mit den anderen Gemälden, die die Künstlerin in der Kunsthalle zeigt, ergeht es dem Betrachter ähnlich. Immer folgt auf den ersten harmonischen Eindruck die Ahnung, dass die Stimmung vielleicht nicht so ist, wie sie scheint.

Wie durch einen kleinen Riss im Bewusstsein bahnt sich die Erkenntnis einen Weg, dass das Kunstschöne bei Simone Haack das Unheimliche in ihren Bildern verschleiert.

Sofern Personen in Haacks Bildern auftreten, wirken sie wie in die Welt geworfen. Beispielsweise in dem Gemälde „Hunters and Collectors“ (Jäger und Sammler). Die beiden Personen agieren nicht in einer konkreten Szene, sondern sind einfach nur da. Das aber mit einer Präsenz, dass es zunächst gar nicht auffällt, dass ein Zusammenhang fehlt mit der Welt.

Christian Kneisel, der die Ausstellung kuratiert hat, beschreibt die Wirkung der Bilder von Simone Haack so: „Wahre Erkenntnis ereignet sich eben stets hinter oder neben dem, was man Wirklichkeit oder Zivilisation nennt. So fein justiert ist Haacks Bildsprache, so durchdacht erscheint jeder Farbakzent, jede atmosphärische Nuance, dass diese Bilder tatsächlich zu einem Seherlebnis werden.“

Von Ann Brünink