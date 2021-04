Schaukästen am Dom beschädigt – Gruppe junger Männer bestreitet Tatbeteiligung

Brandenburg/H

Eine Sachbeschädigung wurde der Polizei in der Nacht zu Sonntag auf dem Burghof in Brandenburg an der Havel gemeldet. Ein Zeuge hatte gegen 0.20 Uhr eine Gruppe fünf junger Männer beobachtet, als sie sich an Schaukästen auf dem Domgelände zu schaffen machten. Die hinzugerufenen Beamten stellten vor Ort zerstörte Scheiben an zwei Schaukästen fest. In der Nähe trafen sie wenig später auf vier junge Männer im Alter zwischen 20 und 22. Die Gruppe verneinte eine Tatbeteiligung. Ob sie etwas mit der Sachbeschädigung zu tun haben, muss nun die Kripo klären.

Von MAZ