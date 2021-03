Brandenburg/H

Unbekannte haben am späten Dienstagabend eine Scheibe der Haltestelle am Tschirchdamm in Brandenburg an der Havel zerstört. Der oder die Täter nahmen dazu mehrere Steine aus dem Gleisbett und schleuderten sie gegen die Scheibe, die daraufhin zu Bruch ging. Angaben zur Schadenshöhe liegen laut Polizeimitteilung noch nicht vor. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung auf.

Von MAZ