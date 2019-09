Brandenburg/H

Eine Anwohnerin der Brandenburger Innenstadt ist in der Nacht zu Dienstag Zeugin eines Diebstahls geworden. Der Polizei meldete gab sie, dass drei Unbekannte Täter gegen 2.15 Uhr die Schaufensterscheibe eines Geschäftes in der Hauptstraße zerstört hätten.

Außerdem habe sie gesehen, wie die Täter zugriffen und sich in der Auslage an den Waren bedienten. Als der Funkstreifenwagen eintraf, waren die Unbekannten verschwunden, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Beamten fanden eine entglaste Schaufensterscheibe vor und registrierten das Fehlen einer größeren Anzahl Uhren. Offensichtlich haben die Täter nur in die Auslage gegriffen. Nach ersten Erkenntnissen haben sie das Geschäft nicht betreten.

Die Polizei sicherte Spuren. Die weitere Bearbeitung dieser Tat liegt nun in den Händen der Kriminalpolizei.

Von MAZ