Brandenburg/H

Mehr als 60 Millionen Euro an Investitionen von 2019 bis 2021, umfangreiche Bauvorhaben für Brücken, Straßen, Plätze sowie neue Wohnungen für 1000 Familien – in Brandenburg an der Havel gibt es derzeit eine Vielzahl an wichtigen Infrastrukturprojekten.

Baustellen sind positive Zeichen

„Ich weiß, dass das derzeit mit vielen Baustellen verbunden ist, die uns alle gemeinsam einfach auch mal nerven. Aber Baustellen sind immer auch ein positives Zeichen für neue Investitionen. Und das tut unserer Stadt gut“, sagt Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) am Mittwoch vor den Stadtverordneten. Die Investitionen in eine leistungsfähige Infrastruktur seien für ihn Schwerpunkte für eine erfolgreiche Stadtentwicklung und die Sicherung von Zukunftschancen.

Oberbürgermeister Steffen Scheller in der Stadtverordnetenversammlung. Quelle: Rüdiger Böhme

Viel Geld in vielen Ressorts verteilt

In den vergangenen drei Jahren sei viel Geld ausgegeben worden: Sieben Millionen für Kita- Und Schulbauten, weitere 2,8 Millionen Euro für deren Ausstattung. In die Städtebauförderung seien 5,9 Millionen Euro geflossen, in den Bau und Erhalt von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken: 14,8 Millionen Euro. Zudem würden in Digitalisierung und Breitbandausbau 6,7 Millionen Euro gesteckt. Der städtische Liegenschaftsbetrieb GLM hat seit 2019 23,2 Millionen Euro in öffentliche Gebäude investiert. „Insgesamt bearbeiten wir damit ausgabenseitig ein Investitionsvolumen für Vorhaben im Wert von über 60,4 Mio. Euro.“

Begleiten von 1000 Wohnungen

Zudem würde die Verwaltung aktuelle und zukünftige Wohnungsbauprojekten mit verschiedenster Eigentumsstruktur und verschiedensten Nutzungen bearbeiten und begleiten. Das betreffe Mietwohnungen sowie Einfamilien- oder Doppelhäuser im Umfang von etwa 1.000 Wohneinheiten.

„Wir wollen mit diesen sehr kraftvollen Investitionen die Grundsteine für die auch zukünftig erfolgreiche Entwicklung unserer Stadt legen und den Bürgerinnen und Bürgern ein breites Angebot an Wohnmöglichkeiten in Brandenburg an der Havel bieten“, so der Rathauschef.

Das gelte zuallererst für diejenigen, die schon heute in der Stadt zuhause sind, aber auch für diejenigen, die von außerhalb noch in die Havelstadt ziehen wollen und werden.

Brücke ist am wichtigsten

Eines der wichtigsten Vorhaben dabei sei der Neubau der Brücke am Altstadt-Bahnhof als einer der wichtigsten Verkehrsknoten der gesamten Region Westbrandenburg. Viele Bürger würden sich natürlich fragen, wie die Planung des Neubaus für diesen wichtigen Verkehrsknoten aussieht. Was ist bisher passiert und welche Umsetzungsschritte stehen in Zukunft an? Wie ist der Zeitplan für den Neubau?

Öffentliches Brückenforum

Über diese und andere Fragen will Scheller die Stadtverordneten und die Bürger zusammen mit Edgar Gaffry, dem Vorstandsvorsitzenden des Landesbetriebs Strassenwesen beim öffentlichen Brückenforum am 11. November 2021 um 18 Uhr im Audimax der Technischen Hochschule Brandenburg an der Havel informieren. Zudem stünden Frank Schmidt vom Landesbetrieb Straßenwesen sowie Peter Reck als Brücken städtischer Brückenexperte und Jörg Vogler von den Verkehrsbetrieben zur Verfügung.

Von André Wirsing