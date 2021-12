Brandenburg/H

Noch vor vier Wochen hatte Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) vor den Stadtverordneten bejubelt, dass sich die Stadt trotz Corona-Pandemie prächtig entwickele. Jetzt hat er vorsichtshalber nachgelegt und das Gleiche per Pressemitteilung noch einmal verkündet.

Aktuell zähle die Stadt Brandenburg 72.347 Einwohner (Stand September 2021) und hat im Jahresvergleich zum September 2020 (71.962 Einwohner) zugelegt.

Investitionsvolumen von 60 Millionen Euro

„Wir haben zwischen 2019 und 2021 ein Investitionsvolumen für Vorhaben von mehr als 60 Millionen Euro, welches vor allem in die verkehrliche und digitale Infrastruktur sowie in den Bau und die Ausstattung von Lern- und Lehreinrichtungen fließt. Zudem finden sich in dieser Summe finanzielle Investitionen für eine zukünftig auch weiterhin erfolgreiche Entwicklung der Stadt wieder. Zum Beispiel in über 1000 Wohneinheiten, die ein vielfältiges Wohnangebot für Zuzügler, aber auch für die Brandenburger selbst bieten.

Verwendung in vier Bereichen

Verwendung fänden die finanziellen Mittel beispielsweise wie folgt: 9,8 Millionen Euro für den Bau und die Ausstattung von Schulen, Kitas und Bildungseinrichtungen, 5,9 Millionen Euro für die Städtebauförderung, 14,8 Millionen für Infrastruktur wie Straßen, Wege, Plätze oder Brücken, 6,7 Millionen Euro für die Digitalisierung und den Breitbandausbau.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Scheller wird seine Worte wohlgewählt haben: Er sagt nämlich, dass ein Volumen von 60 Millionen Euro für die aufgezählten Investitionen zur Verfügung steht. Er sagt nicht, dass dieses Geld schon ausgegeben oder fest verplant worden sei.

Millionen werden gar nicht ausgegeben

Das deckt sich mit der Kritik des bündnisgrünen Stadtverordneten Ralf Krombholz, der auch Mitglied im Finanzausschuss ist. Seit Jahren schiebe die Stadt Millionen vor sich her, ohne dass sie ausgegeben werden. 2013 waren es 4,7 Millionen, 2017 schon 18 Millionen. Das ist der jüngste bestätigte Jahresabschluss der Stadt, seitdem gibt es keine mehr.

42 Millionen auf der hohen Kante

„Im Juni vorigen Jahres habe ich Scheller gefragt, welche Investitionen die Stadt aktuell plane. Freundlicherweise gab er mir eine Tabelle, nach der 36 Millionen Euro gebunden, aber noch nicht verausgabt sind“, sagt Krombholz. Und im gerade vorgelegten Bericht zum Haushaltsvollzug liege der fortgeschrieben Ansatz bei 42 Millionen Euro, von denen gerade 26 Millionen gebucht und reserviert sind.

Immer größere Bugwelle

„Die Stadt schiebt eine immer größere Bugwelle an nicht ausgegebenem Geld vor sich her, die sie kaum beherrschen kann.“ In seiner Zeit als Beigeordneter (bis 2004) habe es immer „Schubladenprojekte“ gegeben, die man hervorgezogen habe, wenn andere Vorhaben nicht kurzfristig umsetzbar gewesen seien.

Projekte endlich anschieben

„Man muss aber wenigstens mal anfangen. Wie lange diskutieren wir schon über das Verbessern der Alten Potsdamer Straße für die behinderten Menschen in den Wohn- und Werkstätten? Warum dauert es Jahre der Planung und wir haben noch nicht einmal angefangen mit dem Radweg am Grillendamm?“ Andere Projekte würden mit Haushaltsperren belegt, beispielsweise das Umrüsten der Straßenbeleuchtung auf LED. Erst nach Krombholz’ Intervention seien die Mittel nun frei gegeben worden.

Von André Wirsing