Scheller erwartet 2020 Schub für Auswärtiges Amt und THW

Brandenburg/H

Oberbürgermeister Steffen Scheller hat an diesem Donnerstag im Brandenburger Rathaus einen knapp 100-seitigen Bericht zum Jahreswechsel 2020 vorgelegt und zu einigen wesentlichen Vorhaben Stellung genommen. Dies betraf nicht nur den Brücken- und Straßenbau, sondern auch die zwei aktuellen Neuansiedlungen in der Stadt Brandenburg/Havel.

Scheller erwartet, dass seine Verwaltung im Laufe des Jahres die geplante Ansiedlung des Bundesamtes für Auswärtige Angelegenheiten begleiten und unterstützen wird. Das Bundeskabinett hatte, wie berichtet, im September beschlossen, dass das Außenministerium diese Behörde mit am Ende bis zu 1000 Beschäftigten in Brandenburg/Havel aufbaut.

Erst Mietnutzung, dann Neubau

Gegenwärtig läuft dazu laut Scheller das Gesetzgebungsverfahren. Der Bundesrat wird am 14. Februar darüber beschließen, ehe die Entscheidung anschließend in den Bundestag kommt. Noch im ersten Jahresquartal rechnet Scheller mit Beratungen auf der Arbeitsebene mit Vertretern des Auswärtigen Amtes.

Vorgesehen ist für den Anfang zunächst die Anmietung von Räumen in der Kirchhofstraße. Längerfristig will der Bund aber in Brandenburg/Havel ein eigenes Gebäude für seine neue Behörde errichten.

Technisches Hilfswerk

In diesem Jahr wird auch das Technische Hilfswerk beginnen, die Bebauung der Freiflächen auf dem Gelände der früheren Rolandkaserne zu planen, in Nachbarschaft zu den bestehenden Flüchtlingsunterkünften in der Upstallstraße.

Dort wird das THW bekanntlich einen großen Teil seiner Bundesfreiwilligen ausbilden. Bis 2022 soll die Bebauung umgesetzt werden. Nach und nach sollen dann laut Scheller die Bewohner der Flüchtlingsunterkünfte dort ausziehen.

Der Oberbürgermeister bezeichnete 2019 auch wegen dieser beiden Meilensteine als ein sehr erfolgreiches Jahr für die Stadt.

Gewerbegebiete

Brandenburg/Havel sei auf Wachstumskurs in der Wirtschaft und bei den Einwohnern. Dieser Trend setze sich fort. Von Kirchmöser abgesehen seien die Gewerbegebiete ausgelastet. Scheller setzt Hoffnungen in eine bessere Autobahnanbindung des Ortsteils. Eine neu beauftragte Untersuchung soll die Chancen abbilden.

Mit 72 445 Einwohnern am Stichtag 15. Januar 2020 verzeichne die Stadt erneut ein Plus von etwa 200 im Vergleich zum Vorjahr. In Brandenburg/leben über 5000 Bürger mehr, als das Land 2005 vorhergesagt habe.

Investitionen

Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit bezeichnete Scheller als sehr gut. Zugleich seien in der Stadt mehr Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt als vor einem Jahr. Inzwischen annähernd 30 000, wie Scheller sagt.

Der Rathauschef kündigte Investitionen von mehr als 20 Millionen. Euro an. Investiert werde vor allem in Straßen, Bildung, Kinderbetreuung und neue Wohnmöglichkeiten.

Von Jürgen Lauterbach