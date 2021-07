Scheller macht ernst und führt die Suche nach Finanz-Beigeordnetem fort

Brandenburg/H

„Ich wüsste nicht, woher er eine Mehrheit bekommen will,“ sagt der Fraktionschef der Freien Wähler (FW) Dirk Stieger, nachdem er das jüngste Scheiben von Oberbürgermeister Steffen Scheller gelesen hat.

Darin teilte der OB mit, dass er nicht gegen die überraschende Änderung der Hauptsatzung in der letzten SVV vorgehen werde. Daher werde er zwei Verfahren für die Besetzung der Beigeordnetenstellen im Rathaus stoppen. Das dritte, die Besetzung des Finanzbeigeordneten, will Scheller aber fortführen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie berichtet, hatte die FDP kurzfristig einen Antrag zur Änderung der Satzung auf den Tisch gelegt, wonach künftig der OB nur mit drei und nicht mehr wie im Mai beschlossen mit vier Beigeordneten das Rathaus regiert. „Dass der Beschluss gegen den Grundsatz der Öffentlichkeit verstoßen hat, steht außer Zweifel“, schreibt Scheller. Da er davon ausgehe, dass ein ähnlicher Beschlussvorschlag im Falle der Beanstandung fristgerecht eingehe, verzichte er darauf.

Deutliches Ergebnis

Womöglich hat auch Scheller überrascht, wie deutlich der Beschluss ausfiel. Obwohl die Gegner des vierten Beigeordneten – also SPD, AfD, FDP, Linke und Grüne zu später Stunde längst nicht mehr vollständig in der SVV waren, bekam der FDP-Vorschlag 26 Stimmen.

24 wären nur nötig gewesen, allein aus der CDU-Fraktion stimmten drei Stadtverordnete für die Streichung der Stelle. Die CDU hatte erst wenige Wochen zuvor gefordert, mit einem weiteren, dem vierten Beigeordneten in der Rathauskoalition vertreten zu sein und hatte dafür den Vize-Landrat Thomas Barz ins Rennen gebracht.

Zwei von drei Verfahren gestoppt

Scheller wird, wie er schreibt, die beiden Verfahren für die Besetzung der Beigeordnetenstellen beenden, auf die sich – bis zum Bruch der Kooperation – die SPD und die Freien Wähler Hoffnung machen durften. Die hatten Daniel Keip (SPD), der seine Bewerbung zurückzog und Uwe Freimuth ins Rennen geschickt.

Gemeinsam hätten CDU, SPD und eine Mehrheit in der SVV. Hätten. Denn die SPD hat angekündigt, das Verfahren nicht mehr zu unterstützen. Dennoch hält Scheller an der Besetzung der Beigeordnetenstelle fest, die die CDU gern mit Thomas Barz besetzt sähe.

Barz steht weiter zur Verfügung

Der steht „auch weiter zur Verfügung und wartet ab“, sagte er Dienstag der MAZ. Wie es jetzt aus der Verwaltung heißt, hat das Rathaus tatsächlich Bewerber für das verbliebene Verfahren zu Bewerbungsgesprächen eingeladen. Scheller begründet die Fortführung mit der Erfordernis einen Beigeordneten zu finden, der die Aufgaben des Kämmerers erfüllt, da die „finanziellen Auswirkungen der Pandemie gar nicht absehbar sind.“

Wie Stieger, so fragt sich auch die SPD, wie Scheller – für welchen Personal-Vorschlag auch immer – in der SVV eine Mehrheit bekommen will. Und die muss, auch wenn der Wahlgang nichtöffentlich ist, auch ohne die Stimmen der AfD stehen.

Denn es war ja eben die Idee der CDU eine Koalition zu schmieden, die ohne die Stimmen der Partei rechts von ihr auskommt. Und um jeder Form der Vereinnahmung mit Verweis auf die Nichtöffentlichkeit zu entgehen, spricht viel dafür, dass mehrere Fraktionen im Zweifel gar nicht abstimmen.

Die Kommunikation ist gleich Null“, klagt Stieger. Und die Fraktionsvorsitzende der SPD Britta Kornmesser stößt ins selbe Horn.

Von Benno Rougk