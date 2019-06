Brandenburg/H

Gerade zu Beginn einer Wahlperiode gehört es für einen Oberbürgermeister sicher dazu, Optimismus zu verbreiten. Das hat Steffen Scheller ( CDU) an diesem Mittwoch zu Beginn der Brandenburger Stadtverordnetenversammlung in der konstituierenden Sitzung getan bezogen auf die Medizinische Hochschule Brandenburg (MHB), die von Krankenhäusern des Landes getragen wird.

Treffen mit zwei Ministerpräsidenten

Der Oberbürgermeister berichtete von seiner Teilnahme an einem Treffen der Ministerpräsidenten der Länder Brandenburg und Sachsen am vergangenen Montag in Cottbus. Teilgenommen hätten auch Vertreter des städtischen Klinikums Brandenburg und der MHB.

Oberbürgermeister Steffen Scheller. Quelle: Rüdiger Böhme

Steffen Scheller: „Dort war die institutionelle Förderung unserer MHB durch die Landesregierung Brandenburg wieder Thema und wir sind jetzt dabei, dieses dicke Brett wirklich zu durchzubohren.“

Damit meint das Stadtoberhaupt einen Betrag zwischen 6 und 8 Millionen Euro an Landesförderung jährlich. Das wäre laut Scheller eine enorme Stärkung der privaten Medizin-Uni mit ihren Hauptstandorten in Neuruppin und Brandenburg/Havel und damit auch für die Sicherstellung der ärztlichen Ausbildung in der Stadt und im gesamten Bundesland.

Ankündigung vor der Landtagswahl

Einen haushaltswirksamen Beschluss des Landtages gibt es dazu allerdings noch nicht. Doch aus Sicht der Stadt und der MHB ist allein die Ankündigung dieser institutionellen Förderung ein Erfolg. In der nicht so fernen Vergangenheit hatte die Landesregierung stets darauf verwiesen, dass die MHB eine private Hochschule ist, und keine wesentlichen Landesmittel in Aussicht gestellt.

Am 1. September ist Landtagswahl. Anschließend tritt ein neuer Landtag zusammen und wird eine neue Landesregierung gebildet.

Von Jürgen Lauterbach