Scheller und Tiemann kassieren ab

Brandenburg/H

Die frühere Oberbürgermeisterin Dietlind Tiemann und ihr Nachfolger Steffen Scheller kassieren ab. Und sie stehen dabei im Wettbewerb. Wer mehr abkassiert, gewinnt.

Was nach italienischen Verhältnissen klingt ist eine großartige Benefizaktion der Politiker, die damit ihr Engagement für die DKMS und den Kampf gegen Blutkrebs unter Beweis stellen.

Eine Stunde lang gegen die Uhr

Am 17. März zwischen 14.30 und 15.30 Uhr werden Scheller und Tiemann im Rewe-Markt im St.-Annen-Center an der Kasse sitzen und um die Wette Waren zugunsten der DKMS kassieren. „Viele Brandenburger haben sich solidarisch gezeigt, indem sie sich in die DKMS registriert haben – dafür bedanke ich mich.

Kathrin Grothe von der DKMS, Schirmherrin Dietlind Tiemann sowie die Eltern Manuela und Andreas Wichterei und Freund Christopher Mahlow waren überwältigt von der Hilfsbereitschaft der Brandenburger. Quelle: Ruediger Boehme

Ich selbst bin seit Jahren registriert. Wir wollen ein Zeichen setzen und darauf hinweisen, dass auch eine Geldspende wichtig ist“, sagt Steffen Scheller. Die Hälfte des Umsatzes aus dieser Stunde wird die Rewe-Chefin Stefanie Voigt als Spende an die DKMS überweisen. „Tolle Sache“ sagt Scheller, der versichert: „Mit professioneller Hilfe kassiere ich sehr schnell!“

Das Thema Blutkrebs ist in Brandenburg und in der MAZ sehr präsent: Vor drei Jahren hatte die Redaktion die junge Mitarbeiterin Ela an den Krebs verloren, damals registrierten sich in der Folge zahlreiche Havelstädter. Anfang 2020 erhielt nun die Brandenburgerin Frances (28) die schlimme Diagnose.

Die 28-jährige Frances hat Blutkrebs und hofft auf eine Stammzellspende. Quelle: privat

Um zu helfen, hatten Familie und Freunde vor wenigen Wochen eine Registrierungsaktion organisiert, zu der 700 Menschen kamen. Die Schirmherrschaft hatte Dietlind Tiemann übernommen. Und ihr Sohn Stefan Tiemann konnte jetzt am eigenen Leib erfahren, wie es ist, zu helfen.

Der 40-Jährige Familienvater hat für eine Spanierin Stammzellen gespendet. Es war eine SMS von der DKMS in der Tiemann um Hilfe für die Blutkrebspatientin gerufen wurde. Registriert hatte sich der RFT-Chef bereits 2018 online.

Spannung ist garantiert

Dass er später einem Menschen in Not neue Chance auf Leben schenken würde, hätte er zu diesem Zeitpunkt nicht für möglich gehalten. Die eigentliche Stammzellspende fand ambulant im Januar 2020 statt. Das Verfahren, bei dem Stammzellen aus der Blutbahn gefiltert werden, nennt sich Apherese und wird in 80 Prozent der Fälle angewendet.

Inzwischen sind seine Stammzellen der Spanierin implantiert worden und Stefan Tiemann hofft, dass sie vom Körper nicht abgestoßen werden. Doch der Kampf um Gesundheit und Kohle geht weiter. Und so darf man gespannt sein, wer am 17. März besser und mehr für den guten Zweck kassiert: Der OB oder seine Mutter. Wir sind so gespannt wie Stefan Tiemann!

Von Benno Rougk