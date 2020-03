Scheller warnt vor Coronavirus: „Die Zahlen werden weiter ansteigen“

Brandenburg/H

„Wir müssen weiter achtsam sein!“ Brandenburgs Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) warnt vor einer weiteren Ausbreitung der Corona-Infektionen in Brandenburg an der Havel.

„Die Zahlen werden auch in unserer Stadt ansteigen“, erklärt Scheller in einer am Montagnachmittag verschickten Mitteilung aus dem Rathaus. Brandenburg an der Havel werde von der landesweiten Entwicklung nicht ausgeschlossen bleiben. „Das sehen wir schon an den deutlich ansteigenden Fallzahlen und schweren Verläufen in unseren Nachbarkreisen Potsdam- Mittelmark, Havelland oder Potsdam“, so Scheller weiter.

Es gibt auch positive Nachrichten

Bisher gibt es 16 offiziell bestätigte Fälle in Brandenburg an der Havel (Stand Montagmittag). „Alle bisherigen Fälle haben einen nur leichten Verlauf“, teilt Scheller mit. „Wir haben zudem die ersten Patienten als genesen und symptomfrei aus der Quarantäne entlassen können.“

Am Wochenende hatte die stellvertretende Amtsärztin Bianka Barm bekanntgegeben, dass sich zwei der Corona-Kranken bereits erholt haben. Sie gelten als geheilt. „Das sind auch mal gute Nachrichten, die auch wichtig sind“, kommentiert Scheller das Ereignis.

Gleichzeitig dankt der Oberbürgermeister den Einwohnern der Stadt für ihr bisheriges Befolgen der vor einer Woche verhängten Kontaktsperre. Die überwiegende Mehrheit der Menschen würde sich an die strengen Regeln halten. „Viele Bürger sind sehr gut informiert und wissen, dass es im Moment dringend auf die Reduzierung der Kontakte ankommt“, so der Verwaltungschef.

Kontaktsperre bestes Mittel gegen Ausbreitung

Genau das sei derzeit das allerbeste Mittel gegen die Ausbreitung des Coronavirus. „Als Stadt verzeichnen wir seit dem Ausbruch der Pandemie sehr geringe Ansteckungsraten von circa einer Person am Tag“, erklärt Scheller. „Innerhalb der Stadt haben wir bisher noch keine eigene Ansteckung verzeichnen müssen, bisher handelt es sich ausschließlich um Reiserückkehrer und deren familiäre Kontakte.“

Die meisten Menschen in Brandenburg an der Havel verhalten sich laut Scheller korrekt. „Auch bei den verstärkten Kontrollen durch das Ordnungsamt haben wir am Wochenende bis auf ganz wenige Ausnahmen viele verständige Bürgerinnen und Bürger angetroffen“, berichtet er.

Bisher flache Kurve in der Stadt

Das weitestgehende Einhalten des Kontaktverbots ist Scheller zufolge möglicherweise ein Grund für die bisher flache Fallkurve in der Havelstadt. „Es ist nicht auszuschließen, dass die konsequente Einhaltung der Abstandsregeln und Beachtung der Kontaktreduzierung durch die Bürgerinnen und Bürger an dem bisher zum Glück flachen Verlauf beitragen“, so der OB. „Das wäre eine zweite positive Nachricht für unsere Stadt.“

Auf jeden Fall hätten alle disziplinierten Bürger gemeinsam eines bereits jetzt erreicht, so Scheller: „Wir haben für unsere Krankenhäuser etwas mehr Zeit gewonnen, um sich auf einen möglichen exponentiellen Anstieg von Fallzahlen und schweren Verläufen vorzubereiten“. Das sei ein großer Erfolg und der Anspruch auch für die kommenden Wochen, so der Oberbürgermeister.

