Schlacht mit 500 Wasserbomben: Jugendliche werfen sich im Kiju ab

Brandenburg/H

500 Wasserbomben liegen im Kinder- und Jugendfreizeitclub (Kiju) und der finale Countdown läuft. Besucher proben auf dem Fußballplatz für die erste Wasserschlacht des Jahres und sagen, welchen Plan sie für den Sieg haben.

So sehen die Wasserbomben im Kinder- und Jugendfreizeitclub (Kiju) aus. Quelle: André Großmann

Anzeige

Überraschung mit Action

„Ich gehe in eine Ecke, verstecke mich dort und warte dann ab. Wenn die anderen am Ende keine Wasserbomben mehr haben, komme ich aus dem Gebüsch und werfe sie ab“, sagt Jonas El Rhazouani. Der 13-Jährige verbringt den Großteil seiner Sommerferien im Kiju, für ihn ist die Wasserschlacht „pure Action“.

Weitere MAZ+ Artikel

Heilpädagogin Corinna Glatzer plant die Veranstaltung. Die Brandenburgerin nimmt sogenannte „Bunch O Ballons“, bei denen Wasserbomben über einen Strohhalm miteinander verknotet sind. Sie platziert das Spielzeug auf einem Wasserhahn, lässt Flüssigkeit in die Ballons strömen und kann so 100 Exemplare in 60 Sekunden füllen.

Nur zwei Regeln

„Nachschub ist kein Problem, wir haben in diesem Jahr aufgestockt, die Kinder sollen Spaß haben und sich draußen in der Natur austoben. Sie können sich im Gebüsch verstecken, drauf los sprinten, offensiv oder aus dem Hinterhalt werfen. Für Spannung ist gesorgt, jetzt ist nur noch die Frage, ob sie gegeneinander in Teams antreten oder Betreuer gegen die Kinder antreten“, sagt die 54-Jährige.

Es gibt nur zwei Regeln, so sind Würfe ins Gesicht tabu und jeder Teilnehmer darf maximal fünf Wasserbomben gleichzeitig in den Händen halten. „Die Schlacht läuft, bis alle Wasserbomben weg sind“, sagt Corinna Glatzer. Brandenburgerin Vanessa Steinbach plant Großes. „Ich kann weit werfen, die anderen sollten sich also auf etwas gefasst machen“, sagt die 15-Jährige.

Jeremy Wilk und Vanessa Steinbach proben für die erste Wasserschlacht im Kiju. Quelle: André Großmann

Verschiedene Strategien

Jeremy Wilk wartet hingegen ab, er denkt strategisch und sucht vorab nach Verstecken. Max Horvath hat hingegen jahrelange Erfahrung bei Wasserschlachten in Hohenstücken und setzt auf Angriff. „Ich attackiere früh und werfe einfach drauf los. Es ist egal wer gewinnt und viel wichtiger, dass alle in den Sommerferien eine schöne Zeit haben“, sagt der Jugendliche.

Dann überrascht ihn Corinna Glatzer mit ihrem Plan. „Ich habe mich bislang immer zurückgehalten. In diesem Jahr ist das aber anders, da lande ich den einen oder anderen gezielte Treffer“, sagt sie und lächelt.

Die Wasserschlacht findet Mittwoch, den 8. Juli im Kiju, Willibald-Alexis-Straße 28 statt. Kinder und Jugendliche können von 14 bis 18 Uhr dabei sein und sollten Wechselsachen mitbringen.

Von André Großmann