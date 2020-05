Schläger mit der Schnapsflasche aus dem Netto-Markt ist gefasst

Brandenburg/H

Die brutalen Angriffe am 11. September 2018 im Netto-Supermarkt in der Karl-Marx-Straße stehen offenbar vor der Aufklärung. Die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst hat am Mittwochabend berichtet, dass die Polizei aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung zwei Tatverdächtige gefasst habe.

Die beiden jungen Männer seien an jenem Spätsommernachmittag vor dem Netto-Markt mit einem Paar aus Brandenburg/Havel in einen Streit um banale Dinge geraten, berichtete seinerzeit die Brandenburger Polizei.

Das Paar zieht sich daraufhin zurück in den Supermarkt. Die beiden jungen Männer folgen den beiden. Einer der Jungen schnappt sich eine Schnapsflasche aus dem Regal und schlägt der 31 Jahre alten Brandenburgerin damit auf den Kopf, sodass sie eine stark blutende Wunde davongetragen hat.

Mehrere Schläge gegen den Kopf

Ein 60 Jahre alter unbeteiligter Zeuge versucht, dazwischen zu gehen, und hält den Angreifer fest. Dieser droht dem Streitschlichter damit, ihm mit der Gartenschaufel in den Magen zu stechen. Die Worte verfehlen ihre Wirkung nicht, der Zeuge lässt von ihm ab.

Dennoch wird er zur Seite gestoßen, sodass er zu Boden geht. Dabei prellt sich der 60-Jährige sein Steißbein und bleibt liegen.

Nun greift der Partner der Frau ein. Auch ihn schleudert der Unbekannte zu Boden. Die Schnapsflasche schlägt er ihm mehrmals auf den Kopf. Das Opfer erleidet stark blutende Platzwunden am Hinterkopf und am Jochbein.

Bilder aus der Überwachungskamera

Der Täter und sein Begleiter, der sich nicht an den brutalen Angriffen beteiligt hat, entkommen zunächst unerkannt. Doch die Polizei sichert die Aufnahmen aus der Überwachungskamera.

Kurz vor Weihnachten veröffentlicht sie mehrere Fotos der Tatverdächtigen. Diese Bilder werden im Februar 2019 auch im Fernsehen gezeigt. Denn Aktenzeichen XY hat den Fall aufgegriffen und beteiligt sich ebenfalls an der Suche nach den Verdächtigen.

Zwei Brüder libanesischer Abstammung

Am Mittwoch berichtet Moderator Rudi Cerne, dass eine Zeugin den Ermittlern den entscheidenden Tipp gegeben habe. Ihre Spur führte nach Berlin zu zwei Brüder libanesischer Abstammung. Sie sind den Angaben zufolge 17 und 18 Jahre alt.

Beide Tatverdächtige seien bereits durch Straftaten aufgefallen. Die Polizei Berlin haben die Ermittlungen in dem Fall inzwischen übernommen.

Von Jürgen Lauterbach