Brandenburg/H

Zeugen riefen am Montagabend Rettungskräfte und Polizei zu einem 28-jährigen Asylbewerber aus dem Irak, der verletzt vor dem Asylbewerberheim in der Flämingstraße in Nord lag. Die Beamten ermittelten nach ersten Befragungen den Tathergang.

Der Iraker soll zuerst nur mit einem 28-jährigen Mann, der aus der Russischen Föderation stammt, gerangelt haben. Aus dieser Auseinandersetzung entstand ein handfester Streit. Der Beschuldigte schlug mehrfach auf den Iraker ein und ließ auch nicht von ihm ab, als er schon schwer verletzt am Boden lag.

Zusammengeschlagen und mit dem Tod bedroht

Schließlich drohte der Beschuldigte dem Verletzten, dass er ihn umbringen würde, falls er die Polizei einschalte. Rettungskräfte kümmerten sich um den Iraker, der mit Kopf- und Gesichtsverletzungen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus kam.

Beamte der Polizeiinspektion Brandenburg fassten den beschuldigten Mann an seiner Wohnadresse und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperletzung.

Von MAZ