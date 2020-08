Brandenburg/H

Mehrere Jugendliche haben sich am Sonntagabend eine Schlägerei in der Hauptstraße in Brandenburg an der Havel geliefert. Jetzt ermittelt die Kripo wegen Körperverletzung. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Erst schlagen sich zwei Mädchen

Demnach waren kurz nach 18 Uhr nahe der Jahrtausendbrücke erst zwei 14 Jahre alte Mädchen aneinander geraten. Die beiden schlugen sich, bis sich ein gleichaltriger Junge einmischte. Dieser habe dann mehrfach auf eine der beiden Jugendlichen eingeschlagen, berichtet Polizeisprecher Heiko Schmidt von der Direktion West in Brandenburg an der Havel. „Dieser Jugendlichen wiederum kamen deren Kumpel zu Hilfe und schlugen auf den 14-Jährigen ein, welcher daraufhin den Ort verließ“, so Schmidt weiter.

Mehrere Anzeigen aufgenommen

Als die Beamten dann eintrafen, sei die Schlägerei schon beendet gewesen. Die Polizisten hätten mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen. „Anschließend wurden die Jugendlichen an ihre Eltern übergeben“, erklärt der Polizeisprecher. Jetzt ermittelt die Kripo in den Fällen.

