Brandenburg/H

Polizeibeamte trennten am frühen Sonnabendmorgen drei Betrunkene, die in der Magdeburger Straße mit Fäusten aufeinander einschlugen. Erste Ermittlungen ergaben, dass ein 24-Jähriger aus bisher ungeklärtem Motiv einem 37-jährigen Mann zwei Mal ins Gesicht schlug, so dass dieser einen Nasenbeinbruch erlitt. Ein 46-Jähriger solidarisierte sich daraufhin mit dem Verletzten und prügelte auf den 24-jährigen Nasenbrecher ein. Rettungskräfte brachten den Verletzten ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Von MAZonline