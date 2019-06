Brandenburg/H

Mit einer Platzwunde am Kopf endete für einen 34-Jährigen der Sonntagnachmittag. Der Mann war in der Brandenburger Innenstadt unterwegs und schlug gegen ein geparktes Auto. Diesen Ausbruch sahen zwei Männer, die in dem Wagen das Fahrzeug einer Freundin erkannten und nahmen die Verfolgung auf. In der Bauhofstraße kam es zur Konfrontation, obwohl an dem Auto kein Schaden entstanden war.

Die beiden Männer, 30 und 35 Jahre alt, schlugen mehrfach zu. Zeugen riefen die Polizei und die Beamten stellten bei den beiden Schlägern, die vom Havelfest kamen, Alkoholwerte von 1,53 und 1,84 Promille fest. Die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die betrunkenen Autoverteidiger.

Von MAZ