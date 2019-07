Brandenburg/H

Ein 48 Jahre alter Autofahrer hat am Dienstag um 20.25 Uhr zwei 17 und 22 Jahre Syrer angesprochen, die in der Willi-Sänger-Straße in Brandenburg mit ihren Rädern nicht den Radweg nutzten, sondern auf der Fahrbahn fuhren. Der Mann war zuvor hinter den Radfahrern gefahren.

In der Folge kam es nach Angaben erst zu einem Streit und dann zu einer Schlägerei. Herbeieilende Polizisten schlichteten den Streit. Es ergingen Anzeigen gegen die Beteiligten. Diese gingen daraufhin alle ihrer Wege, ohne medizinische Versorgung in Anspruch zu nehmen, so ein Polizeisprecher.

Von MAZonline