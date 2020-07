Brandenburg/H

Ein 27-jähriger Mann soll am Mittwoch um 16.45 Uhr an der Sankt-Annen-Galerie in Brandenburg eine Gruppe von Männern mit einem Messer bedroht haben. Die fünf Männer flüchteten. Zeugen riefen wegen einer Schlägerei die Polizei. Diese stellte den 27 Jahre alten Brandenburger in der Nähe. Bei ihm fanden sie ein Einhand-Messer. Der Mann war aggressiv und sagte, die Gruppe sei mit einem Messer auf ihn losgegangen. Nun ist unklar, wer tatsächlich wen bedrohte und ob nicht auch die in unbekannter Richtung weg gerannten Männer ein Messer bei sich hatten.

Der 27-Jährige hatte tatsächlich eine Verletzung, die jedoch nicht ärztlich behandelt werden musste. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung. Dabei soll auch der genaue Tathergang ermittelt werden.

Von MAZ