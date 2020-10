Brandenburg an der Havel - Schlafsäcke für Flüchtlinge auf Lesbos: Kirchengemeinden sammeln in Brandenburg an der Havel

Die Gemeinden der St. Katharinenkirche und der St. Gotthardtkirche in Brandenburg an der Havel sammeln noch bis zum 31. Oktober Sachspenden für Flüchtlinge. Diese brauchen dringend warme Sachen.