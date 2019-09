Brandenburg/H

Die Polizei wurde am Sonntag gegen 21.35 Uhr in das Ausländerwohnheim in der Upstallstraße gerufen, berichtet Polizeisprecher Heiko Schmidt.

Dort hatte ein Bewohner (25) aus dem Tschad von einem gleichaltrigen Bewohner aus Pakistan einen Schlag mit einer Eisenpfanne auf den Kopf bekommen. Er konnte sich dann in sein Zimmer flüchten, wurde aber leicht verletzt.

Die Hintergründe für diese Körperverletzung sind derzeit unklar. Da der Täter anschließend aus dem Heim flüchtete, fahndete die Polizei nach ihm und traf ihn auf einem nahe gelegenen Parkplatz an.

Mutmaßlicher Täter ist gefasst

Der 25-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten vorläufig in Gewahrsam genommen. Dort machte er von sich aus Angaben zu einer weiteren Körperverletzung, die er an einer nahe gelegenen Tankstelle begangen haben will.

Das betreffende Opfer hat sich jedoch bisher noch nicht bei der Polizei gemeldet. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei in der Polizeiinspektion Brandenburg übernommen.

Von MAZ