Brandenburg/H

Die Mitarbeiterinnen des Seniorenquartiers „ Martha Piter“ tragen orange T-Shirts und sind mit Seifenblasenpistolen ausgerüstet. So ziehen sie in den Innenhof der Senioreneinrichtung ein und eröffnen am Mittwochnachmittag das große Sommerfest. Es ist das 32. dieser Art.