Brandenburg/H

„Ihr Impftermin: 12. März 2021, 12:30 Uhr.“ Endlich, nach tagelangem Bemühen hält Michael Helmrath (67) zu Beginn der Vorwoche seine Terminbestätigung für die Corona-Impfung in den Händen. Eingedenk der Umleitung in Folge der gesperrten Schrottbrücke „fahre ich Freitag frühzeitig los. Die Umleitung der Umleitung in der Spittastraße habe ich nicht auf dem Schirm. Und die mehrfach durchgestrichenen Hinweisschilder Richtung Genthin und Impfzentrum sind nicht wirklich hilfreich“, erinnert sich der Brandenburger, der viele Jahre Chefdirigent der Symphoniker war.

GMD Michael Helmrath (re.) und der junge Solisten Leonor Amaral, Sopran aus Portugal. Quelle: Foto:Archiv Rüdiger Böhme

Auf der Gördenallee im Stau stehend, fragt er sich „wie wohl die auswärtigen Patienten den Weg zum Impfzentrum finden?“ Egal, er erreicht den Stahlpalast um 12.20 Uhr und atmet auf: „Geschafft!“ Vor der Eingangstür in der Stahlhalle hat sich eine Schlange von etwa 60 überwiegend älteren Menschen gebildet. Viele mit Rollatoren, Gehhilfen und Rollstühlen. In der Tür steht ein Soldat und ruft gelegentlich etwas. „Ich höre: 11.40 Uhr Moderna’. Worauf sich eine Hand voll Wartender sich Richtung Eingang bewegt.“

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Moderna? „Ich war der Meinung, es werde Astra-Zeneca verimpft.“ Also schaut Helmrath auf seine Terminbestätigung. Dort steht: „Gebuchter Impfstoff: Corona-Impfstoff – Corminaty (BioNTech), Corona-Impfstoff – mRNA-1273 (Moderna), darunter: Impfzentrum Brandenburg (AstraZeneca-1).

Andreas Griebel, Chef des DRK-Kreisverbandes Brandenburg an der Havel. Quelle: Rüdiger Böhme

„Aha. Ich betrachte den Buchstaben- und Zahlensalat, in dem die Namen sämtlicher bekannter Impfstoffe vorkommen und frage mich, ob nur ich verwirrt bin?“ Anscheinend nicht, dann zwischen den Wartenden entwickeln sich Gespräche, „die überwiegend von Ratlosigkeit zeugen“, erinnert sich Helmrath später.

Mittlerweile ist es 12.50 Uhr, also eine halbe Stunde vergangen. Nun wird ausgerufen: 11.50 Uhr Moderna. Zu Helmrath gesellt sich eine ältere Dame mit Krückstock. Ihr Termin 12.50 Uhr. Auch sie hat längst gemerkt, dass der Zeitplan nicht mehr gilt und „ist schockiert bei dem Gedanken“, noch eine Stunde im Freien stehend warten zu müssen. Nach Beschwerden werden zehn Stühle herausgetragen.

Patient kommt von leidend

Es ist 13 Uhr und es wird mittlerweile 11. 55 Uhr aufgerufen. „Ich frage mich, wie es wohl aussähe, wenn es in Strömen regnete.“ Es wird 12 Uhr ausgerufen. Helmrath kommt mit einer Begleitperson ins Gespräch, die berichtet, unlängst im Impfzentrum Schönefeld gewesen zu sein und dort nur zehn Minuten gewartet zu haben. Helmrath: „Mir kam der Gedanke, dass das Wort Patient ja dem lateinischen patiens – also duldend, leidend – entstammt. Und ich verstehe es nun besser.“

Irgendwann kommt auch die Zeit von Michael Helmrath: Nach einer Stunde an der frischen Luft „darf ich ins Impfzentrum, und das Prozedere beginnt. Gegen 14:30 bin ich durch.“ Ganz wichtig ist ihm der Hinweis: „Die Menschen, die den Ablauf organisieren oder die Impfung durchführen, sind ausnahmslos freundlich und hilfsbereit.“

Zu viel Zentralismus

Aber er frage sich, warum man Impfungen ausschließlich in überlasteten Zentren durchführe und wünsche sich, dass möglichst bald auch Arztpraxen und Betriebsärzte impfen dürfen. Denn: „Zu viel Zentralismus hat schließlich schon früher versagt.“

Die MAZ hat Andreas Griebel, den Chef des DRK und Betreiber des Impfzentrums mit den Beobachtungen von Michael Helmrath konfrontiert und gefragt: Was war da los? Um offene Worte ist Griebel nicht verlegen: „Das ist an diesem Tag nicht gut gelaufen. Da ging gerade zur Mittagszeit einiges schief.“ Es war der dritte Tag in Folge, in dem das Impfzentrum unter Volllast lief und 850 Patienten versorgte. Fast 4000 schafft man jetzt pro Woche.

Probleme bestätigt

Es gab Probleme mit Terminen, zwei Impfteams kamen zu spät, verschiedene Patienten hatten den Impfstoff umbuchen lassen, was zu weiteren Komplikationen führte. Wenn man in so einer Situation das durchlaufende System nur 20 Minuten stoppe und neu justiere, würden plötzlich 50 Leute vor der Tür warten, die dort nicht stehen sollten. „Das tut mir leid und wir lernen bei dieser auch für uns ganz neuen Aufgabe täglich hinzu“, sagt Andreas Griebel.

Zu Wartezeiten sei es ansonsten nur gekommen, weil Patienten sich zu früh vor der Tür sammeln würden. Im Auto sitzen zu bleiben und erst eine Viertelstunde vor der Impfung an der Tür zu erscheinen, vermindere die Kontakte und das Auskühlen.

„Eine Bekannte von mir war mit ihren Eltern und Nachbarn bereits zu vier Terminen als Begleitpersonen dabei. Es war immer top, hat sie gesagt. Aber Freitag war sie mit einer Nachbarin hier. Und da war es so, wie Herr Helmrath beschreibt“, bestätigt Griebel. Am Montag war die MAZ gegen 13 Uhr vor Ort am Impfzentum. Szenen wie am Freitag wiederholten sich dort nicht.

Von Benno Rougk