Schloss Gollwitz: Neues Gäste- und Seminarhaus ist fertig

Gollwitz

In der Begegnungsstätte Schloss Gollwitz läuft der Betrieb wieder an. Die jungen Besucher dürfen kommen, Seminare werden abgehalten. Dazu passt, dass jetzt die Bauarbeiten am neuen Gäste- und Seminarhaus abgeschlossen sind und mehr Platz geschaffen wurde.

Am Donnerstag war die Staatssekretärin Jutta Jahns-Böhm, Bevollmächtigte des Landes Brandenburg beim Bund, in der Begegnungsstätte Schloss Gollwitz zu Besuch, um sich über den aktuellen Stand zu informieren. Zu Beginn standen ihr Geschäftsführer Niels Haberland, Vorstand Peter-Andreas Brande und der Kuratoriumsvorsitzende Axel von Hoerschelmanng bei einen Rundgang durch das Schloss, Rede und Antwort. Anschließend ging es mit einer Besichtigung des neuen Gäste- und Seminarhauses weiter.

Begeisterung über Neustart nach Lockdown

Die Staatssekretärin zeigte sich begeistert von der Begegnungsstätte. Seit Beginn der Sommerferien können dort wieder Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche stattfinden. Zwei Gruppen befinden sich derzeit im Schloss. Die Kinder müssen, wenn sie in Kontakt mit der anderen Gruppe oder Mitarbeitern kommen, Maske tragen. Ansonsten dürfen sie die Maske abnehmen, auch Tests sind zur Zeit nicht gefordert. „Es ist wirklich schön, dass das Programm mit zwei Gruppen schon startet“, sagte Jutta Jahns-Böhm.

Eine kurze Begrüßung bevor es zum Rundgang geht. Quelle: Julia Kazmierczak

Seit 2009 hat die Stiftung ihr Quartier im ehemaligen Schloss Gollwitz. Es dient als Begegnungsstätte für jüdische und nichtjüdische Jugendliche in der Bildungsarbeit gegen Antisemitismus und Rassismus. Dort finden mehrtägige Seminare und Workshops statt. Außerdem werden Fortbildungen für Erwachsene angeboten und Klausurtagungen abgehalten.

Kein Platz mehr

Im Schloss gibt es bereits Möglichkeiten zum Übernachten und Seminarräume, trotzdem wurde mehr Platz benötigt. Im Jahr 2019 begann deshalb der Rückbau des ehemaligen Pfarrerhauses. Die Begegnungsstätte hat es von der Kirchengemeinde in Erbbaupacht für 99 Jahre erhalten. Ein kompletter Neubau war die beste Lösung, eine Restauration wäre zu teuer gewesen. Der Neubau begann im März 2020.

Dort gibt es jetzt insgesamt zwölf Gästezimmer, davon vier Doppelzimmer und acht Einzelzimmer. Zwei sind kleine Apartments mit einer eigenen kleinen Küche, die im Rahmen von Austauschprogrammen vergeben werden könnten. Gegessen wird gegenüber im Schloss. So kann sichergestellt werden, dass das Essen auch wirklich koscher ist.

Das neue Gäste- und Seminarhaus der Begegnungsstätte. Quelle: Julia Kazmierczak

Das neue Haus ist barrierefrei, per Fahrstuhl geht es in den zweiten Stock. Das Erdgeschoss ist für Personen mit Gehbehinderung zugänglich und besitzt ein entsprechend eingerichtetes Zimmer. Die Farben der Wände und Türen wurden extra für Menschen mit Sehbehinderung gestaltet. Inzwischen ist alles soweit fertig eingerichtet, in den Zimmer fehlen nur Bilder, um alles ein wenig wohnlicher zu gestalten.

Großes Grundstück mit modernen Ausstattung

Das Grundstück ist insgesamt 3.500 Quadratmeter groß. Im Haus gibt einen 70 Quadratmeter großen Seminarraum. Ohne Corona hätten dort 50 Personen Platz, mit Corona ungefähr 30. Nebenan befindet sich ein kleinerer Gruppenraum. Beide Räume sind mit Whiteboards ausgestattet, die geöffnet einen großen Bildschirm für Videokonferenzen offenbaren.

Das Whiteboard mit Bildschirm im kleineren Gruppenraum. Quelle: Julia Kazmierczak

Der Gruppenraum ist mit einer Corona-konformen Lüftung ausgestattet. Das war aber reiner Zufall. Tatsächlich kann die Anlage auch warnen, wenn der CO2 -Gehalt der Luft zu hoch wird. Sie wurde an die Stiftung gespendet.

Ein teurer Spaß der sich lohnt

Auch der Garten, der zuvor vollkommen verwildert war, wurde gestaltet. Es gibt einen Streetball-Platz der bereits von den Kindern genutzt wird. Insgesamt kostete der Neubau mit voller Ausstattung 2,59 Millionen Euro. Ein wenig mehr als 1,7 Millionen wurden durch Förderung von Bund und Land bezahlt. Der Rest wurde durch Steuerabzug, Spenden und eigenes Geld finanziert.

Der Garten mit dem Streetball-Platz. Quelle: Julia Kazmierczak

„Es geht langsam wieder bergauf“, sagt Niels Haberlandt. Am 22. September wird das neue Seminar- und Gästehaus offiziell eröffnet. Eine Zeitraffer-Kamera in der Kirchenspitze hat den Bau gefilmt und ein Film wird erstellt.

Von Julia Kazmierczak