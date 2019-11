Gollwitz: Schlossallee wird fugenfrei

Brandenburg/H

In Gollwitz dürfte es bald ruhiger werden. Zumindest, was den Verkehrslärm auf der Schlossallee betrifft. Die Stadt hat nun die Bauarbeiten an dem noch fehlenden – etwa 400 Meter langen – Abschnitt ausgeschrieben.

Die Angebotsfrist für die in einem Los zu vergebenden Arbeiten läuft noch bis zum 18. November. Die Arbeiten sollen dann vom 30. März bis 8. Mai 2020 ausgeführt werden. Dazu müssen zuerste 2750 Quadratmeter Betondecke abgefräst und etwa 250 Kubikmeter Erde bewegt werden. Dann bauen die Arbeiter eine 27 Zentimeter dicke Tragschicht mit 3.300 Quadratmetern Asphaltbewehrung und -binder, bevor die Deckschicht aufgebracht wird. Zudem sind 170 Quadratmeter Bankette herzustellen.

Verkehrslärm ist groß

„Die Emissionen durch den Verkehrslärm sind schon sehr laut. Wir haben derzeit eine sehr gute Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr. Aber wenn täglich bis zu 26 Busse über die Risse fahren, stört das schon enorm“, sagt Ortsvorsteherin Nicole Näther.

Zufrieden: Ortsvorsteherin Nicole Näther, SPD. Quelle: Rüdiger Böhme

In den Jahren 1999/2000 ist der erste Teilabschnitt der Schlossallee abgerissen und mit einer Asphaltdecke versehen worden. Der Rest blieb als Betonplattenstraße. Vor einigen Jahren gab es zwar eine Fugensanierung, doch hat die nicht lange gehalten. Im Gegenteil, seitdem werden die Schäden noch größer als sie vorher waren. „Seit etwa drei Jahren warten wir nun auf eine langfristige Lösung. Jetzt wird das wunderbar, wir freuen uns sehr darüber“, sagt die Kommunalpolitikerin.

Beschluss vom März wirkt

Im März – kurz vor dem Beschließen des Doppelhaushaltes – fand ein Antrag von CDU und Freien Wählern eine Mehrheit, das Budget für Straßenunterhaltung um immerhin 300.000 Euro zu erhöhen. Daraus sollten beispielsweise die Fugensanierung an der Gollwitzer Schlossallee, zudem das Sanieren des zweiten Abschnitts der Friedrichshafener Straße in Hohenstücken sowie Reparaturen an zahlreichen Geh- und Radwegen realisiert werden. Nun wird es für Gollwitz eben eine komfortablere Lösung, offensichtlich wollte sich die Verwaltung nicht mehr mit dem ständigen Flickwerk an dieser Stelle abgeben.

Neue Begehrlichkeiten

Es gebe auch noch andere Baustellen in Sachen Straßenzustand. „Die Straße Zum Gutshof ist in einem katastrophalen Zustand, der Saaringer Weg ist nicht besser. Bislang war ein Ausbau auch von den Anwohnern nicht so sehr gewollt, weil sie die zu zahlenden Beiträge gescheut hatten. Doch fallen die Ausbaubeiträge ja weg, da werden bestimmt bald Begehrlichkeiten geweckt.“ Der Jeseriger Weg sei auch für eine Schönheitskur fällig, da sei die Lage aber entspannter, weil dort nun doch vorerst keine neuen Bauplätze für Eigenheime entstehen.

Von André Wirsing