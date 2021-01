Brandenburg/H

Der weiße Kipplaster gibt ein lautes Piepen von sich und fährt im Schritttempo rückwärts auf einen gigantischen Sperrmüllhaufen zu. Kurz vor dem Berg aus alten Matratzen, Holzbrettern und Möbelresten schaltet sich sich die Hydraulik des Lkw ein und die Ladefläche kippt in die Diagonale. Der Fahrer legt den ersten Gang ein und während er langsam anfährt, rutschen dutzende braune Pakete auf den Betonboden.

An die 100 Pakete sind es, die der Lastwagen der Märkischen Entsorgungsgesellschaft (Mebra) an diesem Morgen im Wertstoffhof in Brandenburg an der Havel anliefert. Hier im Sperrmüllbereich zwischen Altglas und Grünabfällen ist Endstation für viele Waren, die eine lange Reise hinter sich haben. Die Aufschrift auf den Sendungen verrät ihren Inhalt: Couchtische, Wickelkommoden, Spülen, Schminktische und Gartenmöbel warten hier auf den Schredder.

Ein Großteil der Retouren landet ungeöffnet auf dem Müll

Die Pakte stammen allesamt vom Möbelhändler Oskar Kinderland, einem Online-Shop aus Brandenburg an der Havel für preiswerte Möbel und Einrichtungsgegenstände. Von der Couchgarnitur über Kinderbetten bis hin zu kompletten Einbauküche bietet Oskar Kinderland ein breit gefächertes Angebot an Mobiliar.

Zwei bis dreimal die Woche liefert ein Kipplader der Mebra die Retouren im Wertstoffhof ab. Quelle: Feliks Todtmann

Über 130 Mitarbeiter arbeiten am Firmenstandort auf dem ehemaligen Kasernengelände in der Upstallstraße. Pro Tag werden hier rund 3200 Pakete umgeschlagen. Auf seiner Website wirbt der Möbelhändler mit kostenloser Lieferung innerhalb Deutschlands. Rücksendungen sind ebenfalls kostenfrei, Abholung von Zuhause inklusive. Was der Händler nicht verrät: Ein Großteil der Warenretouren landet nach der Rückgabe offenbar ungeöffnet auf dem Müll.

20 Millionen Rücksendungen wurden 2018 entsorgt

Jede Woche kämen zwei oder drei Lieferungen mit Retouren des Möbelhändlers auf dem Mebra-Recyclinghof an, verrät ein Mitarbeiter des Entsorgungsunternehmens. Bei jeder Tour seien die Kipplader voll mit ungeöffneten Paketen. Ob der Inhalt beschädigt oder noch brauchbar ist, lässt sich nicht sagen. Allerdings sind fast alle Pakete ungeöffnet und wirken, als wären sie direkt vom Posteingang in die Mülltonne gewandert. „Es stimmt einen schon nachdenklich, wenn man sieht, wie hier mit neuwertigen Produkten umgegangen wird“, sagt der Mebra-Mitarbeiter.

„Lex Amazon“ Das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) ist das zentrale Bundesgesetz des deutschen Abfallrechts. Ziel ist es, einen umweltverträglichen und Ressourcen schonenden Umgang mit Abfällen zu erreichen. Im Februar 2020 wurde eine Novelle des Gesetzes beschlossen, die im Oktober in Kraft trat. Die Neufassung wurde auch als „Lex Amazon“ bezeichnet, weil sie unter anderem Onlinehändlern verbieten soll, Warenrücksendungen kurzerhand zu entsorgen. Händler sind demnach verpflichtet, bei einer Rückgabe dafür zu sorgen, dass ihre Waren weiterhin gebrauchstauglich sind und nicht zu Abfall werden.

Einer Studie der Universität Bamberg zufolge wurden 2018 in Deutschland insgesamt 280 Millionen Pakete aus dem Onlinehandel zurückgeschickt, in denen etwa 490 Millionen Artikel enthalten waren. Knapp vier Prozent der Retouren – rund 20 Millionen Einzelartikel – landeten im Müll. Etwa 40 Prozent oder 7,5 Millionen der weggeworfenen Retouren hätten nach Erkenntnissen der Forscher wiederverwertet oder gespendet werden können. Der Anteil der Warenrücksendungen dürfte seitdem durch den Bestell-Boom in der Corona-Pandemie noch gestiegen sein.

Neues Kreislaufwirtschaftsgesetz soll Entsorgung verhindern

Für viele Online-Versandhändler ist die Entsorgung der Retouren oft günstiger, als die zurückgegebenen Waren zu erfassen und für einen Weiterverkauf neu zu verpacken. Die Waren hingegen zu spenden ist keine Option: Nach deutschem Steuerrecht müssen Händler Umsatzsteuer auf die gespendeten Artikel abführen – obwohl kein Umsatz erwirtschaftet wurde. Produkte zu spenden sei also teurer, als sie zu entsorgen, wie Amazon-Deutschland-Chef Ralph Kleber in einem Interview mit dem Magazin Stern erklärt.

Im Wertstoffhof in Brandenburg an der Havel werden die Rücksendungen zerkleinert und später zu einer Müllverbrennungsanlage transportiert. Quelle: Feliks Todtmann

Um die Entsorgung neuwertiger Waren zu verhindern, hat die Bundesregierung im vergangenen Jahr eine Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetz auf den Weg gebracht, die auch als „Lex Amazon“ bekannt wurde. Mit der neuen Regelung will Umweltministerin Svenja Schulze ( SPD) die Händler für die von ihnen verkaufen Artikel in die Verantwortung nehmen. Künftig soll es Versandhändlern verboten sein, ihre Rücksendungen kurzerhand zu entsorgen, statt weiter zu verwerten. Das Gesetz trat am 29. Oktober 2020 in Kraft, getan hat sich seitdem offenbar wenig.

Stadtverwaltung sieht Bundesregierung in der Pflicht

Von Seiten der Fachgruppe Umwelt und Naturschutz der Brandenburger Stadtverwaltung heißt es, dass die Bundesregierung zwar den entsprechenden Absatz zur Produktverantwortung der Händler in das Kreislaufwirtschaftsgesetz eingefügt habe, eine „verordnungsrechtliche Ausgestaltung und Konkretisierung“ des Paragraphen lasse jedoch weiterhin auf sich warten. Dies sei aber Voraussetzungen, um Verstöße gegen das Gesetz überhaupt verfolgen zu können. Bis dahin könnten die Händler nicht dafür belangt werden, wenn sie ihre Produkte einfach auf den Müll schmeißen.

Bis es so weit ist, werden wohl noch einige Lkw-Ladungen mit Warenrücksendungen im Mebra-Wertstoffhof ankommen. Wie groß die tatsächliche Menge der entsorgten Retouren bei Oskar Kinderland ist, lässt sich nicht sagen. Eine MAZ-Anfrage zum Thema Warenretouren ließ der Möbelhändler in den vergangenen sieben Tagen unbeantwortet.

Von Feliks Todtmann