Schmergow

In der Ortslage von Schmergow ist es nicht geheuer. Ausgerechnet dort, wo sich jeden Tag Kinder zum Spielen treffen und am Sonntag das Osterfeuer entzündet wird, schleicht vermutlich ein Wolf umher. Gleich neben dem Festplatz entdeckte ein Hundebesitzer beim Gassigehen den blutigen Kadaver eines Rehbocks. Aufgeschreckt von dem Fund ist der gerade aus dem Urlaub heimgekehrte Ortsvorsteher Rainer Keding. Nach einer ersten Inaugenscheinnahme des toten Wildtieres geht der Kommunalpolitiker von einen Wolfsriss aus.

Mehrere Risse rund um Schmergow

Kedings Vermutung liegt nahe. Nach Aussage des örtlichen Jagdpächters Thomas Keilholz hat es in den vergangenen drei Wochen in der Gemarkung Schmergow mehrere Risse gegeben. Zum Beispiel hinter dem Deich oder auf dem Deponiegelände. In allen Fällen war Rehwild gewaltsam zu Tode gekommen. Ein ähnliches Drama ereignete sich in der Nacht zum 1. April. auf dem Bullenschlag hinter dem Hof des Agrarbetriebes Terhorst. Dort war ein Kalb Opfer einer mutmaßlichen Wolfsattacke geworden. Als das Dilemma entdeckt wurde, lebte das angefressene Tier noch. Es musste von seinen Leiden erlöst werden.

Schmergower Ortsvorsteher in Sorge

„So kann es nicht weitergehen. Dieser Wolf muss auch zur Sicherheit unserer Menschen entnommen werden“, steht für Ortsvorsteher Keding fest. Er sorgt sich deshalb wegen der Vorkommnisse, weil sich der Graue offenbar völlig ungeniert dem Dorf nähert und die Nähe der Menschen nicht scheut.

Bei dem getöteten Rehbock von dieser Woche handelt es sich um einen alten Recken mit einem abnormen Gehörn. Ob tatsächlich ein Wolf für seinen Tod verantwortlich ist, wird sich wohl nicht mehr beweisen lassen. Zumindest der sonst so typische Kehlbiss fehlte bei dem Bock.

Schmergower Osterfeuer am Sonntag

Das vom Ortsvorsteher informierte Landesumweltamt lehnte die Entsendung eines Rissgutachters wegen Personalmangels ab. Die Schmergower könnten ohne Angst ihr Osterfeuer entzünden. Für Menschen würde vom Wolf keine Gefahr ausgehen, wurde Keding mitgeteilt. „Eine Antwort, die ich höchst unbefriedigend finde“, sagte das Dorfoberhaupt der MAZ am Dienstag. Das bereits aufgeschichtete Osterfeuer befindet sich rund 100 Meter von der Fundstelle entfernt.

Potsdam-Mittelmark hat acht Wolfsrudel

Indessen fordert der Kreisbauernverband Potsdam-Mittelmark (KBV) vom Brandenburger Umweltministerium erneut zügige Freigaben für das Entnehmen sogenannter Problemwölfe. Außerdem soll ein vom Aktionsbündnis Forum Natur vorgestelltes Modell für ein zukünftiges Bestandsmanagement der Wölfe umgesetzt werden. „Für unseren Landkreis, indem mittlerweile mindestens acht Wolfsrudel leben, ergibt sich daraus eine Abschussquote von 13 Wölfen im Jahr“, erklärt Jens Schreinicke, Weidetierhalter und Vorsitzender des KBV Potsdam-Mittelmark.

Immer mehr Wölfe in Deutschland

Das Modell wurde zunächst für das Land Brandenburg durchgerechnet, da hier die Wolfsdichte weltweit am höchsten ist. Hier leben aktuell 49 Wolfsrudel sowie 8 Wolfspaare. Die Zahl der Wölfe in Deutschland wird nach vorsichtigen Erhebungen in diesem Jahr erstmals die Marke von 2.000 Individuen deutlich übersteigen.

Von Frank Bürstenbinder